Краснодарцев приглашают высадить цветы у экоцентра. Когда и как принять участие?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарский экоцентр «Чистая среда» организует субботник с высадкой цветов

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что в субботу, 29 марта, у краснодарского экоцентра пройдет посадка цветов. Мероприятие начнется в 14:30.

Весенний гид по Краснодару:

Участники смогут создать красивую клумбу и узнать:

  • как создать малоуходную клумбу у себя дома;
  • как бесплатно размножить любимые растения;
  • как улучшить почву на своем участке.

За активную помощь краснодарцы смогут забрать понравившееся растение в подарок или за пожертвование.

Мероприятие проведет сотрудник экоцентра Виталий Павлов. Зарегистрироваться можно здесь. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в краснодарском «Городском саду» высадили дубы-крупномеры, а в парке «Солнечный остров» посадили ликвидамбары.

Ботаника Краснодар Растениеводство цветы Экология

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