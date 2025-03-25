Краснодарцев приглашают высадить цветы у экоцентра. Когда и как принять участие?

В краснодарский экоцентр «Чистая среда» организует субботник с высадкой цветов

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что в субботу, 29 марта, у краснодарского экоцентра пройдет посадка цветов. Мероприятие начнется в 14:30.

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Участники смогут создать красивую клумбу и узнать: как создать малоуходную клумбу у себя дома;

как бесплатно размножить любимые растения;

как улучшить почву на своем участке. За активную помощь краснодарцы смогут забрать понравившееся растение в подарок или за пожертвование. Мероприятие проведет сотрудник экоцентра Виталий Павлов. Зарегистрироваться можно здесь. Вход свободный.