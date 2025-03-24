Краснодарцев приглашают на лекцию о магии, философии и науке в эпоху Ренессанса

Краснодарский край

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  • «Афинская школа», фреска Рафаэля (1509—1510), Ватиканский дворец © Изображение является общественным достоянием
    «Афинская школа», фреска Рафаэля (1509—1510), Ватиканский дворец © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре обсудят сборник магических книг «Герметический корпус» (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 марта лекцию «Герметическая наука Ренессанса: философия и талисманы». Встречу проводит политолог Олег Бокоев.

Как рассказали организаторы, в 1460 году банкир и политик Козимо Медичи показал философу и переводчику Марсилио Фичино древнегреческие тексты, вывезенные из Византии. Переведенные на латынь, они оказали колоссальное влияние на всю мысль Ренессанса. Сейчас в мире их знают как сборник магических книг «Герметический корпус».

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«Мы с вами поговорим о том, как весь этот процесс был устроен, как Герметический свод стал фундаментом для философии Ренессанса, и посмотрим на специфические магическо-философские сюжеты, которые он породил», — приглашают организаторы.

Начало лекции в 19:00 по улице Северной, 279. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 марта пройдет лекция «Тарковский. Кино как молитва».

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Краснодарцев приглашают на лекцию о магии, философии и науке в эпоху Ренессанса
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