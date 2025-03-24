Краснодарцев приглашают на лекцию о магии, философии и науке в эпоху Ренессанса

Как рассказали организаторы, в 1460 году банкир и политик Козимо Медичи показал философу и переводчику Марсилио Фичино древнегреческие тексты, вывезенные из Византии. Переведенные на латынь, они оказали колоссальное влияние на всю мысль Ренессанса. Сейчас в мире их знают как сборник магических книг «Герметический корпус».

«Мы с вами поговорим о том, как весь этот процесс был устроен, как Герметический свод стал фундаментом для философии Ренессанса, и посмотрим на специфические магическо-философские сюжеты, которые он породил», — приглашают организаторы.

Начало лекции в 19:00 по улице Северной, 279. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.