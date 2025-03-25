В Краснодаре 25 марта отключат воду и свет. Рассказываем, где

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества и водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 25 марта отключат водоснабжение.



С 9:00 до 17:00 ресурса не будет на улице: Благоева, 3, 9, 13, 13/1, 13/2, 21/1, 21/2.

Также, по данным ЕДДС, 25 марта в Краснодаре ограничат подачу электричества. С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: Целиноградская, 1, 2/1, 4, 4/2, 6, 6/а, 6/г, 6/1, 12, 14, 14/1, 15, 20/1, 22/1, 24/1, 32/2;

Археолога Веселовского, 3, 9, 22, 31/4, 31/7, 42, 47;

Профессора Рудакова, 3, 7/6, 7/19, 17/6, 34;

Калинина, 331, 333, 466/17;

Ейское шоссе, 1, 2, 7/21, 17/16;

Декоративная, 1/а , 1/3, 8, 8/1;

1-я Гвардейская, 7/8, 7/36, 7/37;

Новосельская, 11, 13, 18, 84;

Благоева, 9, 13, 13/2, 24/1, 40;

2-я Целиноградская, 1/2, 38;

Северная, 324, 326;

Октябрьская, 177/1, 179;

Буденного, 129;

Трудовой Славы, 19/2;

Березовая, 2/1;

Гусника, 15, 17/5, 20;

Вишневая, 72;

Дивная, 1, 45;

9-я Тихая, ДНТ «Магистраль»;

8-я Тихая, 3;

Полевая, 1;

Бургасская, 20;

Айвазовского, 53, 94;

1-й проезд Айвазовского 1, 18/4, 19, 20, 30;

Садовая, 47, 49;

Стасова, 95/2, 99;

Свободная, 38, 51;

70-летия Октября, 4;

Безуленко, 1;

Гидростроителей, 40;

1-й проезд Чернышевского, 16;

Первомайская, 36, 38, 45, 55;

Достоевского, 40;

Апрельская, 51;

Чернышева, 48;

Комарова, 8, 17, 26/1;

Горького, 138, 165;

Леваневского, 75;

Воронежская, 41/2, 100

микрорайон Витаминкомбинат, 1, 2, 3 ,4, 5, 7, 8;

поселок Березовый, 17/4, 17/13, 7/15, 7/37, 19, 30/10.