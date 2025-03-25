В Краснодаре 25 марта отключат воду и свет. Рассказываем, где
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества и водоснабжения
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 25 марта отключат водоснабжение.
С 9:00 до 17:00 ресурса не будет на улице:
- Благоева, 3, 9, 13, 13/1, 13/2, 21/1, 21/2.
Снова потепление:
Также, по данным ЕДДС, 25 марта в Краснодаре ограничат подачу электричества.
С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
- Целиноградская, 1, 2/1, 4, 4/2, 6, 6/а, 6/г, 6/1, 12, 14, 14/1, 15, 20/1, 22/1, 24/1, 32/2;
- Археолога Веселовского, 3, 9, 22, 31/4, 31/7, 42, 47;
- Профессора Рудакова, 3, 7/6, 7/19, 17/6, 34;
- Калинина, 331, 333, 466/17;
- Ейское шоссе, 1, 2, 7/21, 17/16;
- Декоративная, 1/а , 1/3, 8, 8/1;
- 1-я Гвардейская, 7/8, 7/36, 7/37;
- Новосельская, 11, 13, 18, 84;
- Благоева, 9, 13, 13/2, 24/1, 40;
- 2-я Целиноградская, 1/2, 38;
- Северная, 324, 326;
- Октябрьская, 177/1, 179;
- Буденного, 129;
- Трудовой Славы, 19/2;
- Березовая, 2/1;
- Гусника, 15, 17/5, 20;
- Вишневая, 72;
- Дивная, 1, 45;
- 9-я Тихая, ДНТ «Магистраль»;
- 8-я Тихая, 3;
- Полевая, 1;
- Бургасская, 20;
- Айвазовского, 53, 94;
- 1-й проезд Айвазовского 1, 18/4, 19, 20, 30;
- Садовая, 47, 49;
- Стасова, 95/2, 99;
- Свободная, 38, 51;
- 70-летия Октября, 4;
- Безуленко, 1;
- Гидростроителей, 40;
- 1-й проезд Чернышевского, 16;
- Первомайская, 36, 38, 45, 55;
- Достоевского, 40;
- Апрельская, 51;
- Чернышева, 48;
- Комарова, 8, 17, 26/1;
- Горького, 138, 165;
- Леваневского, 75;
- Воронежская, 41/2, 100
- микрорайон Витаминкомбинат, 1, 2, 3 ,4, 5, 7, 8;
- поселок Березовый, 17/4, 17/13, 7/15, 7/37, 19, 30/10.
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