Снова потепление. В Краснодаре к концу недели воздух прогреется до +26 °С

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к 28 марта на юге России потеплеет до 24 °С. Сейчас в регионах температура воздуха на 1-2 °С ниже нормы.

В понедельник, 24 марта, ожидается 15-18 °С. После этого начнется постепенное повышение, и температура превысит многолетние значения на 3-4 °С. Это касается Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Ставрополья и Крыма.