Снова потепление. В Краснодаре к концу недели воздух прогреется до +26 °С

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к 28 марта на юге России потеплеет до 24 °С. Сейчас в регионах температура воздуха на 1-2 °С ниже нормы.

В понедельник, 24 марта, ожидается 15-18 °С. После этого начнется постепенное повышение, и температура превысит многолетние значения на 3-4 °С. Это касается Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Ставрополья и Крыма.

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«Постепенное повышение температуры каждый день на 1-2 градуса приведет к тому, что к концу недели показатель будет достигать плюс 18-20 градусов, а вот в пятницу (28 марта) — уже 22-24 градуса. То есть опять происходит заметное повышение температуры на юге», — рассказал метеоролог.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», уже во вторник, 25 марта, в Краснодаре потеплеет до 19 °С. А к концу недели, 28-29 марта, воздух прогреется до 26 °С.

Ранее Юга.ру рассказывали, какие города Краснодарского края вошли в рейтинг самых жарких в России.

Краснодар Крым Погода Ростов-на-Дону Ставрополь

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