Снова потепление. В Краснодаре к концу недели воздух прогреется до +26 °С
Синоптики рассказали, когда холодная погода покинет юг России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к 28 марта на юге России потеплеет до 24 °С. Сейчас в регионах температура воздуха на 1-2 °С ниже нормы.
В понедельник, 24 марта, ожидается 15-18 °С. После этого начнется постепенное повышение, и температура превысит многолетние значения на 3-4 °С. Это касается Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Ставрополья и Крыма.
Ночные заморозки и до +17 °С днем:
«Постепенное повышение температуры каждый день на 1-2 градуса приведет к тому, что к концу недели показатель будет достигать плюс 18-20 градусов, а вот в пятницу (28 марта) — уже 22-24 градуса. То есть опять происходит заметное повышение температуры на юге», — рассказал метеоролог.
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», уже во вторник, 25 марта, в Краснодаре потеплеет до 19 °С. А к концу недели, 28-29 марта, воздух прогреется до 26 °С.
Ранее Юга.ру рассказывали, какие города Краснодарского края вошли в рейтинг самых жарких в России.