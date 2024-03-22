У хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» появится собственная мультивселенная

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  • Кадр из трейлера к фильму «Винни-Пух: Кровь и мед 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Винни-Пух: Кровь и мед 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Авторы хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» анонсировали создание мультивселенной (18+)

В сети появился трейлер второй части слэшера. 18 марта стало известно, что создатели представили проект «Пухниверс: Монстры собираются», в котором Винни-Пух и другие культовые детские герои, ставшие чудовищами, объединятся вместе.

По аналогии со «Мстителями», в предстоящей картине появятся жестокие версии Бэмби, Динь-Динь, Пиноккио, Питера Пэна, Тигры, Пятачка, Безумного Шляпника и Спящей красавицы.

В фильме «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в 2023 году, авторы превратили веселого медведя и поросенка, придуманных писателем Аланом Милном, в диких серийных убийц. Они терроризируют группу студенток из университета и взрослого Кристофера Робина, когда он возвращается в Стоакровый лес.

Картина собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на создание потратили всего около 100 тыс. долларов. При этом слэшер получил пять статуэток антипремии «Золотая малина» — худший фильм, режиссер, сценарий, экранный дуэт (Пух и Пятачок) и ремейк.

Как писали Юга.ру, серия симуляторов жизни The Sims получит экранизацию. Спродюсирует фильм по мотивам игры актриса Марго Робби и её компания LuckyChap.

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