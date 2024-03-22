У хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» появится собственная мультивселенная

В сети появился трейлер второй части слэшера. 18 марта стало известно, что создатели представили проект «Пухниверс: Монстры собираются», в котором Винни-Пух и другие культовые детские герои, ставшие чудовищами, объединятся вместе.

По аналогии со «Мстителями», в предстоящей картине появятся жестокие версии Бэмби, Динь-Динь, Пиноккио, Питера Пэна, Тигры, Пятачка, Безумного Шляпника и Спящей красавицы.