Ночные заморозки и до +17 °С днем. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики поделились прогнозом погоды в Краснодаре и крае на 24 и 25 марта

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на Кубани 24 и 25 марта будет облачно, но осадков не ожидается.

В понедельник, 24 марта, регион местами накроет утренний туман, днем ожидается от +12 до +17 °С. В восточной части региона и предгорий возможны ночные заморозки до −3 °С, а в горах — ночью от −5 до −10 °С, днем от −2 до +3 °С. На Черноморском побережье будет пасмурно, местами порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Днем потеплеет до +15 °С, ночью — +3…+8 °С.

Во вторник, 25 марта, температура воздуха ночью — 0…+5 °С, днем — 16…21 °С. В горах днем будет максимум +6 °С. На Черноморском побережье облачно с прояснениями, но без дождей.