Ночные заморозки и до +17 °С днем. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики поделились прогнозом погоды в Краснодаре и крае на 24 и 25 марта

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что на Кубани 24 и 25 марта будет облачно, но осадков не ожидается.

В понедельник, 24 марта, регион местами накроет утренний туман, днем ожидается от +12 до +17 °С. В восточной части региона и предгорий возможны ночные заморозки до −3 °С, а в горах — ночью от −5 до −10 °С, днем от −2 до +3 °С. На Черноморском побережье будет пасмурно, местами порывы ветра достигнут 12-14 м/с. Днем потеплеет до +15 °С, ночью — +3…+8 °С.

Во вторник, 25 марта, температура воздуха ночью — 0…+5 °С, днем — 16…21 °С. В горах днем будет максимум +6 °С. На Черноморском побережье облачно с прояснениями, но без дождей.

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В Краснодаре 24 марта будет +15 °С, а 25 марта воздух прогреется до +18 °С. При этом ночью от +2 до +5 °С. Синоптики обещают облачную и безветренную погоду.

Как писали Юга.ру, в Краснодарский край пришла астрономическая весна.

Краснодар Погода Черное море

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Ночные заморозки и до +17 °С днем. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
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