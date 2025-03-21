На Кубани и в Ставрополье перекрыли дороги из-за пожара на нефтебазе в станице Кавказской

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае движение транспорта ограничили в Кавказском районе, а в Ставропольском — в Новоалександровском округе

21 марта пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края сообщила, что в регионе временно перекрыли автомагистраль «Новоалександровск — Кропоткин» с 0 по 21 км. Ограничения ввели на время ликвидации пожара на нефтебазе вблизи станицы Кавказской Краснодарского края.

Объехать данный участок можно по другим дорогам: «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм».

Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы:

Также, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, движение ограничили и в Кавказском районе по автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края».

Объехать участок можно через станицу Темижбекскую. Поток транспорта перенаправляют сотрудники ДПС.

О снятии ограничений ведомства сообщат дополнительно.

Напомним, что нефтебаза в Кавказском районе загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов». Объект тушат более 400 человек.

Ночью 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека.

Как писали Юга.ру, 14 марта загорелась нефтебаза в Туапсе после атаки БПЛА. Местные жители пожаловались на дым, власти рекомендовали им носить защитные маски.

Автомобили Дороги Кавказский район Краснодар Пожары Происшествия СВО Ставрополь Транспорт

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