На Кубани и в Ставрополье перекрыли дороги из-за пожара на нефтебазе в станице Кавказской
В Краснодарском крае движение транспорта ограничили в Кавказском районе, а в Ставропольском — в Новоалександровском округе
21 марта пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края сообщила, что в регионе временно перекрыли автомагистраль «Новоалександровск — Кропоткин» с 0 по 21 км. Ограничения ввели на время ликвидации пожара на нефтебазе вблизи станицы Кавказской Краснодарского края.
Объехать данный участок можно по другим дорогам: «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм».
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы:
Также, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, движение ограничили и в Кавказском районе по автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края».
Объехать участок можно через станицу Темижбекскую. Поток транспорта перенаправляют сотрудники ДПС.
О снятии ограничений ведомства сообщат дополнительно.
Напомним, что нефтебаза в Кавказском районе загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов». Объект тушат более 400 человек.
Ночью 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека.
Как писали Юга.ру, 14 марта загорелась нефтебаза в Туапсе после атаки БПЛА. Местные жители пожаловались на дым, власти рекомендовали им носить защитные маски.
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