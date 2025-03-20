Кредит Уралсиба вошел в десятку лучших ипотек на вторичное жилье

Портал Выберу.ру включил кредит банка Уралсиб в топ-10 лучших ипотек на вторичное жилье в марте 2025 года

Для составления рейтинга аналитики Выберу.ру сравнили предложения топ-50 российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 февраля 2025 года). В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

При ранжировании кредитных продуктов эксперты учитывали следующие критерии: размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полной стоимости кредита;

процент первоначального взноса;

условия ипотечного страхования;

способы понижения ставки;

правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга и другие