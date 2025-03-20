Кредит Уралсиба вошел в десятку лучших ипотек на вторичное жилье
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Портал Выберу.ру включил кредит банка Уралсиб в топ-10 лучших ипотек на вторичное жилье в марте 2025 года
Для составления рейтинга аналитики Выберу.ру сравнили предложения топ-50 российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 февраля 2025 года). В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».
При ранжировании кредитных продуктов эксперты учитывали следующие критерии:
- размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полной стоимости кредита;
- процент первоначального взноса;
- условия ипотечного страхования;
- способы понижения ставки;
- правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга и другие
Узнать полные условия ипотечных программ и подать заявку на кредит можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.
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