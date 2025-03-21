Геленджикская галерея «Аммонит» переехала на набережную. Там проходит бесплатная выставка «Обнаженная»

Выставка живописи, графики, фотографии и скульптуры в галерее «Аммонит» открыта до 30 марта (18+)

15 февраля в геленджикской галерее «Аммонит» открылась новая выставка «Обнаженная». В экспозиции представлены живопись, графика, скульптуры и фотографии ведущих художников Краснодарского края и России. Из кубанских авторов участвуют работы Вадима Белоусова, Александра Завалий, Алексея Паршкова, Евгения Сажина, Елены Асеевой и других художников.

«Незащищенность, уязвимость, привлекательность, доверие, одиночество, откровенность, смелость. Выставка призвана современным художественным языком показать традиционный взгляд на понятие «обнаженная», раскрыть истинную красоту женского тела, а также продемонстрировать различные виды обнаженности в авторской трактовке».

Галерея «Аммонит» открылась в Геленджике в марте 2024 года. Сначала она располагалась на улице Крымской, но в середине февраля переехала на набережную. Арт-пространство теперь находится в здании отеля «Бригантина» на улице Революционной, 37.

Помимо выставок там проходят лекции кураторов и искусствоведов, встречи с художниками, мастер-классы по живописи, графике и фотографии, а также музыкальные квартирники, спектакли и поэтические вечера.

В галерее два зала — выставочное пространство и художественный салон, где можно приобрести авторские картины и арт-сувениры.

«Аммонит» работает ежедневно кроме понедельника с 11:00 до 19:00.