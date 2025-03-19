Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае возросла до 3,7 тыс. «квадратов». Его тушат два пожарных поезда
В Кавказском районе продолжает полыхать нефтебаза. Площадь пожара снова увеличилась
Днем 19 марта краевой оперштаб сообщил, что площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 кв. метров. В сообщении говорится, что загорелся резервуар, где ранее случилась утечка нефтепродуктов.
«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, горящие нефтепродукты», — уточнили в оперштабе.
На месте работают 276 человек и 105 спецмашин, в том числе два пожарных поезда.
В нескольких районах Краснодара были слышны громкие звуки:
Напомним, что нефтебаза загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, а утром его площадь увеличилась до 1700 «квадратов».
В сводке Минобороны не говорится об атаке БПЛА на Краснодарский край и нефтебазу в Кавказском районе.
Как писали Юга.ру, нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА. Жители жаловались на едкий дым, власти рекомендовали носить защитные маски.