Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае возросла до 3,7 тыс. «квадратов». Его тушат два пожарных поезда

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из видео телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»
    © Скриншоты из видео телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»

В Кавказском районе продолжает полыхать нефтебаза. Площадь пожара снова увеличилась

Днем 19 марта краевой оперштаб сообщил, что площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 кв. метров. В сообщении говорится, что загорелся резервуар, где ранее случилась утечка нефтепродуктов.

«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, горящие нефтепродукты», — уточнили в оперштабе.

На месте работают 276 человек и 105 спецмашин, в том числе два пожарных поезда.

В нескольких районах Краснодара были слышны громкие звуки:

Напомним, что нефтебаза загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, а утром его площадь увеличилась до 1700 «квадратов».

В сводке Минобороны не говорится об атаке БПЛА на Краснодарский край и нефтебазу в Кавказском районе.

Как писали Юга.ру, нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА. Жители жаловались на едкий дым, власти рекомендовали носить защитные маски.

Кавказский район МЧС Нефть Пожары Происшествия СВО Экология

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