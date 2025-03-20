Новые поезда и двухэтажные составы. РЖД увеличит количество рейсов на Черноморское побережье и курорты СКФО летом 2025 года

17 марта пресс-служба РЖД сообщила о запуске около 170 пар поездов. Летом они будут курсировать на Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа. После этого количество рейсов увеличится на 3% — до 28,8 тыс. Среди этих маршрутов — двухэтажный состав № 250/249 Москва — Новороссийск и поезд № 401/402 Анапа — Адлер, которые будут курсировать через день. Также поезд № 572/571 Махачкала — Адлер начнет ходить два раза в неделю.

Помимо этого, перевозчик назначит состав № 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь. Он будет останавливаться на Курском вокзале Москвы.

На некоторых маршрутах одноэтажные вагоны заменили на двухэтажные. Так, летом больше мест появится в поездах № 156/155 Москва — Анапа, № 152/151 Москва — Анапа, № 271/272 Самара — Анапа, на одном из составов поезда № 168/167 Москва — Симферополь.

Отметим, что летом 2024 года туристы жаловались на нехватку билетов, так как их быстро раскупали или они дорожали. Так, в августе россияне застряли в Анапе. Российский союз туриндустрии порекомендовал им возвращаться с курорта на автобусах.

В РЖД рассказали, что если поездов будет вновь не хватать, то компания добавит дополнительные вагоны и рейсы.