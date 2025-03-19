Вышел трейлер «Чумовой пятницы 2». Когда премьера?

Релиз сиквела состоится спустя 22 года после выхода первой части (16+)

Уже взрослая Анна Коулман воспитывает 14-летнюю дочь Харпер. Женщина встречается с английским ресторатором Эриком Дэвисом, и влюбленные планируют пожениться. У избранника героини тоже есть дочь по имени Лилли.

Киностудия Disney выпустила трейлер второй части «Чумовой пятницы». Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Стивен Тоболовски, Люсиль Сунг и Розалинд Чао повторят свои роли из оригинального фильма.

Анна собирается переехать в Англию, но мать Тесс пытается удержать дочь. В семье назревает конфликт. Именно в этот момент Анна меняется телом со своей дочерью Харпер, а Тесс окажется в теле Лили.

«Чумовая пятница 2» должна выйти в прокат 8 августа — спустя 22 года после релиза первой части.