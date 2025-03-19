Вышел трейлер «Чумовой пятницы 2». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Чумовая пятница 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»
    Кадр из трейлера к фильму «Чумовая пятница 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

Релиз сиквела состоится спустя 22 года после выхода первой части (16+)

Киностудия Disney выпустила трейлер второй части «Чумовой пятницы». Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Стивен Тоболовски, Люсиль Сунг и Розалинд Чао повторят свои роли из оригинального фильма.

Уже взрослая Анна Коулман воспитывает 14-летнюю дочь Харпер. Женщина встречается с английским ресторатором Эриком Дэвисом, и влюбленные планируют пожениться. У избранника героини тоже есть дочь по имени Лилли.

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Анна собирается переехать в Англию, но мать Тесс пытается удержать дочь. В семье назревает конфликт. Именно в этот момент Анна меняется телом со своей дочерью Харпер, а Тесс окажется в теле Лили.

«Чумовая пятница 2» должна выйти в прокат 8 августа — спустя 22 года после релиза первой части.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер седьмого сезона сериала «Черное зеркало».

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