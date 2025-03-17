На «Госуслугах» теперь можно создать черновик заявления для записи ребенка в первый класс. Как это сделать?
Запись будущих первоклассников должна начаться до 1 апреля
17 марта ТАСС сообщило, что на «Госуслугах» заработали черновики заявлений для зачисления детей в первый класс. Набросок позволит быстрее отправить заявление. Родителям это важно, поскольку очередность подачи учитывается при зачислении в школу.
Как создать черновик:
- зайти на «Госуслуги» (нужна подтвержденная учетная запись родителя);
- проверить автоматически заполненные сведения;
- указать недостающие данные;
- сохранить заявление.
После создания черновика запустится таймер обратного отсчета. Он будет показывать, через какое время можно подать заявление. За сутки до старта приемной кампании в личный кабинет придет уведомление с напоминанием. Если у семьи есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку документа.
Школы начнут принимать заявления до 1 апреля. До 30 июня можно отправить документы в учебное заведение по месту прописки или при наличии льгот, с 6 июля по 5 сентября — независимо от адреса проживания и бонуса.
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