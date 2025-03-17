На «Госуслугах» теперь можно создать черновик заявления для записи ребенка в первый класс. Как это сделать?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Запись будущих первоклассников должна начаться до 1 апреля

17 марта ТАСС сообщило, что на «Госуслугах» заработали черновики заявлений для зачисления детей в первый класс. Набросок позволит быстрее отправить заявление. Родителям это важно, поскольку очередность подачи учитывается при зачислении в школу.

Как создать черновик:

  • зайти на «Госуслуги» (нужна подтвержденная учетная запись родителя);
  • проверить автоматически заполненные сведения;
  • указать недостающие данные;
  • сохранить заявление.

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После создания черновика запустится таймер обратного отсчета. Он будет показывать, через какое время можно подать заявление. За сутки до старта приемной кампании в личный кабинет придет уведомление с напоминанием. Если у семьи есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку документа.

Школы начнут принимать заявления до 1 апреля. До 30 июня можно отправить документы в учебное заведение по месту прописки или при наличии льгот, с 6 июля по 5 сентября — независимо от адреса проживания и бонуса.

В Краснодарском крае в 2024 году учебные заведения открыли прием документов 29 марта. Новую дату пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Кубани пока не объявила.

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