Фестиваль восточных магнолий. В дендропарке Сочи начался сезон цветения

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1372
    © Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1372

В сочинском парке «Южные культуры» началось цветение. В выходные за фотографией с магнолией выстроилась очередь

17 марта пресс-служба дендропарка «Южные культуры» сообщила, что на его территории зацвели три редких магнолии — Бионди, Суланжи и Кобус. У первой цветки крупные с бордовыми полосками. Вокруг самого дерева сильный молочно-конфетный запах, при этом у Суланжи и Кобус аромат едва уловимый.

Также в парке первые цветки появились у равноденственной сакуры.

Штраф 4,5 тыс. рублей за каждый цветок:

«Фестиваль восточных магнолий начался! Все сорта и гибриды в цвету. Рекомендуется пройти весь парк, чтобы увидеть их всех», — отметили в пресс-службе парка.

Напомни, что первые магнолии зацвели в Сочи и Сириусе на прошлой неделе.

Магнолия — древнее цветковое растение. Оно получило свое название от имени французского ботаника Пьера Маньоля. Магнолию используют в медицине, косметологии и парфюмерии.

SOCHI1.RU написали, что в выходные, 15 и 16 марта, парк «Южные культуры» посетили очень много людей. Очереди собирались на кассе и у магнолий Суланжи и Кобус. Люди устраивали фотосессии с цветущими деревьями.

Как писали Юга.ру, в Анапе покрасили траву на газоне в зеленый цвет. В пабликах появились шуточные комментарии о выполнении плана по озеленению города.

Ботаника Курорты и туризм Парки Растениеводство Сириус Сочи цветы Экология

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Фестиваль восточных магнолий. В дендропарке Сочи начался сезон цветения
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