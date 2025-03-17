Фестиваль восточных магнолий. В дендропарке Сочи начался сезон цветения

В сочинском парке «Южные культуры» началось цветение. В выходные за фотографией с магнолией выстроилась очередь

17 марта пресс-служба дендропарка «Южные культуры» сообщила, что на его территории зацвели три редких магнолии — Бионди, Суланжи и Кобус. У первой цветки крупные с бордовыми полосками. Вокруг самого дерева сильный молочно-конфетный запах, при этом у Суланжи и Кобус аромат едва уловимый.



Также в парке первые цветки появились у равноденственной сакуры.

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«Фестиваль восточных магнолий начался! Все сорта и гибриды в цвету. Рекомендуется пройти весь парк, чтобы увидеть их всех», — отметили в пресс-службе парка.



Напомни, что первые магнолии зацвели в Сочи и Сириусе на прошлой неделе.

Магнолия — древнее цветковое растение. Оно получило свое название от имени французского ботаника Пьера Маньоля. Магнолию используют в медицине, косметологии и парфюмерии.

SOCHI1.RU написали, что в выходные, 15 и 16 марта, парк «Южные культуры» посетили очень много людей. Очереди собирались на кассе и у магнолий Суланжи и Кобус. Люди устраивали фотосессии с цветущими деревьями.