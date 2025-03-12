В Сочи и Сириусе зацвела магнолия

«Ранневесеннее цветение магнолий — радостное событие, так как недавние снегопады и морозы могли погубить нежные цветы теплолюбивых растений», — заявили в пресс-службе «Дендрария».

12 марта пресс-служба сочинского парка «Дендрарий» сообщила, что на его территории зацвели магнолии трех видов — обнаженная, кобус и Лебнера. Лепестки соцветий преимущественно белые и розовые.

По словам ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галины Солтани, деревья будто предчувствовали погодные ненастья и оставались в состоянии покоя, распустившись только с приходом тепла.

В парке «Дендрарий» 15 видов магнолии, не считая сортов. Наблюдать цветущие растения в разное время можно будет до конца августа.

Магнолия — древнейшее цветковое растение планеты. Название получило от имени французского ботаника Пьера Маньоля. Магнолию используют в медицине, косметологии и парфюмерии.

В Сириусе магнолия Суланжа начала распускаться в парке «Южные культуры».