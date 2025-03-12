В Сочи и Сириусе зацвела магнолия
В субтропическом климате Краснодарского края зацвели древнейшие цветковые растения планеты
12 марта пресс-служба сочинского парка «Дендрарий» сообщила, что на его территории зацвели магнолии трех видов — обнаженная, кобус и Лебнера. Лепестки соцветий преимущественно белые и розовые.
«Ранневесеннее цветение магнолий — радостное событие, так как недавние снегопады и морозы могли погубить нежные цветы теплолюбивых растений», — заявили в пресс-службе «Дендрария».
Свободу пальмам:
По словам ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галины Солтани, деревья будто предчувствовали погодные ненастья и оставались в состоянии покоя, распустившись только с приходом тепла.
В парке «Дендрарий» 15 видов магнолии, не считая сортов. Наблюдать цветущие растения в разное время можно будет до конца августа.
Магнолия — древнейшее цветковое растение планеты. Название получило от имени французского ботаника Пьера Маньоля. Магнолию используют в медицине, косметологии и парфюмерии.
В Сириусе магнолия Суланжа начала распускаться в парке «Южные культуры».
Также магнолия начинает распускаться и на улицах Сочи.
Как писали Юга.ру, 15 марта в Пашковском районе Краснодара пройдет акция «Посади свое дерево». Жителям бесплатно раздадут саженцы плодово-ягодных и декоративных деревьев.