В Сочи и Сириусе зацвела магнолия

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры» - объект культурного наследния народов РФ регионального значения»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры» - объект культурного наследния народов РФ регионального значения»

В субтропическом климате Краснодарского края зацвели древнейшие цветковые растения планеты

12 марта пресс-служба сочинского парка «Дендрарий» сообщила, что на его территории зацвели магнолии трех видов — обнаженная, кобус и Лебнера. Лепестки соцветий преимущественно белые и розовые.

«Ранневесеннее цветение магнолий — радостное событие, так как недавние снегопады и морозы могли погубить нежные цветы теплолюбивых растений», — заявили в пресс-службе «Дендрария».

Свободу пальмам:

По словам ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галины Солтани, деревья будто предчувствовали погодные ненастья и оставались в состоянии покоя, распустившись только с приходом тепла.

В парке «Дендрарий» 15 видов магнолии, не считая сортов. Наблюдать цветущие растения в разное время можно будет до конца августа.

Магнолия — древнейшее цветковое растение планеты. Название получило от имени французского ботаника Пьера Маньоля. Магнолию используют в медицине, косметологии и парфюмерии.

В Сириусе магнолия Суланжа начала распускаться в парке «Южные культуры».

Также магнолия начинает распускаться и на улицах Сочи. 

Как писали Юга.ру, 15 марта в Пашковском районе Краснодара пройдет акция «Посади свое дерево». Жителям бесплатно раздадут саженцы плодово-ягодных и декоративных деревьев.

Курорты и туризм Парки Растениеводство Сириус Сочи

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В Сочи и Сириусе зацвела магнолия
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