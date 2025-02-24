Фильм про Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли возглавил кинопрокат в Краснодарском крае. Что еще смотрят на Кубани?

Кадр из трейлера к фильму «Пророк. История Александра Пушкина» © Скриншот видео с youtube-канала Central Partnership

Кадр из трейлера к фильму «Пророк. История Александра Пушкина» © Скриншот видео с youtube-канала Central Partnership

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» лидирует в прокате

24 февраля Юга.ру проанализировали данные Единой аналитической информационной системы (ЕАИС). Самым кассовым фильмом в регионе за прошедшие праздничные выходные стала отечественная лента «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисом в роли поэта. Картину посмотрели 19,8 тыс. человек, заплатив за билеты более 9,8 млн рублей. На втором месте по посещаемости и сборам фильм «Красный шелк» — 19 тыс. зрителей и 9,1 млн рублей соответственно. Третье место занял мультик «Манюня: День рождения Ба» — 8 тыс. человек и 3,2 млн рублей.

Далее идут «Война и музыка» (4,4 тыс. человек и 2 млн рублей), «Капитан Крюк» (4,5 тыс. человек и 1,9 млн рублей), «Екатерина Великая» (3,9 тыс. человек и 1,7 млн рублей), «Оставь это ветру» (2,3 тыс. человек и 1,3 млн рублей), «Злой город» (1,8 тыс. человек и 780 тыс. рублей). Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» возглавляет и российский прокат. С 20 по 23 февраля лента собрала около 250 млн рублей. На 26,8 тыс. сеансов побывали больше 500 тыс. человек. Напомним, Юру Борисова выдвинули на получение премии «Оскар» за роль в фильме «Анора». Церемония вручения награды состоится 3 марта. Его конкурентами стали Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).