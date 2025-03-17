В Ставропольском крае не будет салюта на 9 мая. Большинство жителей проголосовали против

52% жителей региона выбрали вариант «Пока не время для салютов», 48% — «Салют надо проводить».

«Мнения разделились почти поровну. Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее, более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим», — написал Владимиров.

При этом праздновать День Победы в регионе будут. Губернатор сказал, что готовится разнообразная и интересная программа.

В комментариях к посту одни люди написали, что не понимают такого решения, потому что салют — это важная часть торжества. Другие одобрили решение губернатора. Приводим некоторые реплики: