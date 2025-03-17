В Ставропольском крае не будет салюта на 9 мая. Большинство жителей проголосовали против

Ставропольский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Жители Ставропольского края проголосовали против салюта на День Победы

Предыстория. 6 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил жителям региона решить, нужно ли проводить праздничный фейерверк 9 мая в честь 80-летия Победы. 

14 марта глава Ставропольского края Владимир Владимиров подвел итоги голосования. В нем поучаствовали 38 тыс. человек.

52% жителей региона выбрали вариант «Пока не время для салютов», 48% — «Салют надо проводить».

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«Мнения разделились почти поровну. Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее, более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим», — написал Владимиров.

При этом праздновать День Победы в регионе будут. Губернатор сказал, что готовится разнообразная и интересная программа.

В комментариях к посту одни люди написали, что не понимают такого решения, потому что салют — это важная часть торжества. Другие одобрили решение губернатора. Приводим некоторые реплики:

  • «Праздничные мероприятия значит проводить будем, а салют нет? В чем прикол?»
  • «Должно быть все — и парад, и полк, и салют!»
  • «Плохо. Салют — это часть важная».
  • «Эти деньги лучше пускай ребятам на фронт уйдут. А мы без салюта и так можем жить».
  • «Слушайте, это величайший праздник, салют нужен, это дань уважения и памяти величайшей Победе. Ну что же все так у нас плохо».
  • «Ну правильно! Отсалютуем, когда СВО закончится. Вот тогда устроим грандиозный салют».
  • «Несправедливо. День Победы всегда ассоциировался с парадом и салютом».

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону и Новочеркасске запланировали парады в честь 80-летия Победы.

День Победы Праздники СВО Ставрополь

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