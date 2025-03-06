Губернатор Ставрополья устроил опрос в телеграм-канале о запуске салюта 9 мая

Жителям Ставропольского края предлагают проголосовать — нужно устраивать праздничный салют или нет

В опросе всего два варианта: «Салют надо проводить» и «Пока не время для салютов». На помент написания новости в голосовании поучаствовали 14 тыс. человек. Мнения разделились 50 на 50.

6 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил жителям региона решить, нужно ли проводить праздничный фейерверк 9 мая в честь 80-летия Победы. Голосование продлится неделю и завершится 13 марта.

В комментариях к посту одни пишут, что следует дождаться окончания СВО, другие убеждены, что 80-летие Победы — важная дата, поэтому салют нужен.

Напомним, в России стали отменять праздничные салюты на 9 мая после начала СВО по соображениям безопасности. В 2024 году фейерверков не было почти в половине регионов.

С лета 2024 года в Краснодарском крае действует запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе с участием больше 1 тыс. человек. Меру ввели в целях безопасности.