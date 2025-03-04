В двух городах Ростовской области 9 мая пройдут парады. Где еще?

4 марта «РБК Ростов» со ссылкой на замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергея Тюрина сообщил , что в Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируют провести парады в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Парады пройдут в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где были дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В том числе в Ростове-на-Дону и Новочеркасске», — рассказал Тюрин.

Он отметил, 9 мая праздничные мероприятия состоятся и в других городах региона, но не уточнил, в каких именно. В каком формате они пройдут — тоже пока неизвестно.



По данным Mash, помимо Ростова и Новочеркасска, парады пройдут в Морозовске, Сальске, Миллерове и Каменске-Шахтинском. Также в двух городах-героях региона организуют салюты.



Напомним, что в 2024 году Новочеркасск отказался от проведения парада 9 мая, а в Ростове-на-Дону шествие прошло без зрителей и ветеранов. Также в прошлом году Краснодар в День Победы остался без салюта.



Отметим, что с лета 2024 года на Кубани действует запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе с участием более тысячи человек. Меру ввели в целях безопасности.