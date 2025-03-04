В двух городах Ростовской области 9 мая пройдут парады. Где еще?

Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске запланировали парады в честь 80-летия Победы

4 марта «РБК Ростов» со ссылкой на замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергея Тюрина сообщил, что в Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируют провести парады в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Парады пройдут в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где были дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В том числе в Ростове-на-Дону и Новочеркасске», — рассказал Тюрин.

Минобороны РФ рассекретило военные документы в честь годовщины освобождения Кубани:

Он отметил, 9 мая праздничные мероприятия состоятся и в других городах региона, но не уточнил, в каких именно. В каком формате они пройдут — тоже пока неизвестно.

По данным Mash, помимо Ростова и Новочеркасска, парады пройдут в Морозовске, Сальске, Миллерове и Каменске-Шахтинском. Также в двух городах-героях региона организуют салюты. 

Напомним, что в 2024 году Новочеркасск отказался от проведения парада 9 мая, а в Ростове-на-Дону шествие прошло без зрителей и ветеранов. Также в прошлом году Краснодар в День Победы остался без салюта.

Отметим, что с лета 2024 года на Кубани действует запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе с участием более тысячи человек. Меру ввели в целях безопасности.

Как писали Юга.ру, в Ингушетии на плакате к 80-летию Победы изобразили царского офицера, расстрелянного в Гражданской войне.

Великая Отечественная война День Победы Парады Праздники Ростов-на-Дону

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