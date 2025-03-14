Жителей Краснодарского края предупредили о высокой пожароопасности

Краснодарский край

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  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

15 и 16 марта в регионе ожидается высокая пожароопасность

ЕДДС Краснодара сообщила, что 15 и 16 марта в Краснодарском крае ожидается пожароопасность четвертого класса.

На природе запрещается разводить костры, выжигать сухую траву, бросать в лесу горящие спички и окурки, оставлять на солнечной поляне бутылки или осколки стекла. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Напомним, 6 марта сухая трава загорелась на площади 300 кв. метров у природного парка «Анапская пересыпь». Его помогли потушить волонтеры сгоревшего штаба по ликвидации выбросов мазута «Шлагбаум».

9 марта в станице Елизаветинской под Краснодаром вспыхнул камыш. Огнем было охвачено около 400 кв. метров.

12 марта в хуторе Суповский Тахтамукайского района Адыгеи загорелся камыш на заболоченной и труднодоступной территории. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. 

13 марта гектар леса загорелся в нацпарке Сочи. В тот же день лесной пожар произошел в Туапсинском районе.

Как писали Юга.ру, к концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +29 °С.

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