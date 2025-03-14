Более 600 кандидатов подали документы на предварительное голосование «Единой России» в Краснодарском крае

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 5 марта по 25 мая

С 5 марта по 25 мая в Краснодарском крае проходит предварительное голосование «Единой России» — обязательная процедура для всех кандидатов от партии, которые идут на сентябрьские выборы.

По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, предварительное голосование позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. «А самое главное — тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, определяют сами избиратели», — отметил спикер. Так, в 2024 году депутатами стали 304 участника СВО.

На Кубани предварительное голосование пройдет в 6 городах — Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске, Армавире и Горячем Ключе, а также 30 муниципальных районах. Документы подали уже более 600 человек, в их числе ветеран спецоперации, кавалер двух орденов Мужества Георгий Кольцов. Выдвижение кандидатов продлится до 24 апреля.

Осенью 2025 года жители Краснодарского края также выберут губернатора — в рамках этой кампании президиум регионального политсовета утвердит внутрипартийную процедуру.

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«В целом, предварительное голосование на Кубани стартовало планово, регистрация идет хорошо. У нас традиционно внутрипартийная процедура проходит конкурентно. Предварительное голосование и кадровые проекты, которые его сопровождают, дают хорошие возможности для политического старта. Конечно, при таком количестве желающих не все станут победителями, но мы никого на «обочине» не оставляем, у нас множество направлений для реализации: волонтерство, партийные проекты, народная программа партии», — рассказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

Голосование пройдет с 19 по 25 мая на платформе PG.ER.RU.