Уралсиб предлагает кредит под залог автомобиля

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб предлагает потребительский кредит наличными под залог автомобиля

Предложение от Уралсиба позволит заемщику получить кредит на максимальную сумму с меньшей ставкой. При этом автомобиль и оригинал ПТС остается в распоряжении владельца на протяжении всего срока займа. Заявку на кредитование можно подать в отделении банка.

По программе заемщик получит кредит от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 1 до 7 лет. Им может стать платежеспособный гражданин от 23 до 75 лет (на момент окончания кредитования) с постоянной регистрацией в РФ. Стаж на текущем месте работы должен составлять не менее трех месяцев. Для ИП срок предпринимательской деятельности — не менее одного года на дату обращения.

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Требование к залогу:

  • новый или подержанный технически исправный автомобиль в собственности заемщика;
  • возраст автомобиля: не более 9 лет — для отечественных марок, 10 лет — для китайских брендов, 15 лет — для иномарок.

Узнать подробности о кредите на любые цели под залог автомобиля можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба на автомобили с пробегом вошел в тройку лучших в России.

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