Уралсиб предлагает кредит под залог автомобиля

Предложение от Уралсиба позволит заемщику получить кредит на максимальную сумму с меньшей ставкой. При этом автомобиль и оригинал ПТС остается в распоряжении владельца на протяжении всего срока займа. Заявку на кредитование можно подать в отделении банка.

По программе заемщик получит кредит от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 1 до 7 лет. Им может стать платежеспособный гражданин от 23 до 75 лет (на момент окончания кредитования) с постоянной регистрацией в РФ. Стаж на текущем месте работы должен составлять не менее трех месяцев. Для ИП срок предпринимательской деятельности — не менее одного года на дату обращения.