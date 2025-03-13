Уралсиб предлагает кредит под залог автомобиля
Банк Уралсиб предлагает потребительский кредит наличными под залог автомобиля
Предложение от Уралсиба позволит заемщику получить кредит на максимальную сумму с меньшей ставкой. При этом автомобиль и оригинал ПТС остается в распоряжении владельца на протяжении всего срока займа. Заявку на кредитование можно подать в отделении банка.
По программе заемщик получит кредит от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 1 до 7 лет. Им может стать платежеспособный гражданин от 23 до 75 лет (на момент окончания кредитования) с постоянной регистрацией в РФ. Стаж на текущем месте работы должен составлять не менее трех месяцев. Для ИП срок предпринимательской деятельности — не менее одного года на дату обращения.
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Требование к залогу:
- новый или подержанный технически исправный автомобиль в собственности заемщика;
- возраст автомобиля: не более 9 лет — для отечественных марок, 10 лет — для китайских брендов, 15 лет — для иномарок.
Узнать подробности о кредите на любые цели под залог автомобиля можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба на автомобили с пробегом вошел в тройку лучших в России.
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