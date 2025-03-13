Кредит Уралсиба на автомобили с пробегом вошел в тройку лучших в России
Портал Выберу.ру опубликовал мартовский рейтинг лучших автокредитов на подержанные машины. Продукт банка Уралсиб занял второе место в списке
В рейтинге портала Выберу.ру сравнили самые выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 февраля 2025 года).
При ранжировании кредитов учитывали:
- размер и диапазон процентных ставок;
- величину первоначального взноса и ее влияние на ставку;
- полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей и срок кредитования;
- максимальную сумму кредита;
- наличие опции снижения ставки, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие параметры.
Продукт Уралсиба занял вторую строчку рейтинга. Банк активно развивает автокредитование: в 2024 году его объемы выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.
В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет.
Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.
Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).
Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
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