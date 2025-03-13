Кредит Уралсиба на автомобили с пробегом вошел в тройку лучших в России

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Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал Выберу.ру опубликовал мартовский рейтинг лучших автокредитов на подержанные машины. Продукт банка Уралсиб занял второе место в списке

В рейтинге портала Выберу.ру сравнили самые выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 февраля 2025 года).

При ранжировании кредитов учитывали:

  • размер и диапазон процентных ставок;
  • величину первоначального взноса и ее влияние на ставку;
  • полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей и срок кредитования;
  • максимальную сумму кредита;
  • наличие опции снижения ставки, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие параметры.

Продукт Уралсиба занял вторую строчку рейтинга. Банк активно развивает автокредитование: в 2024 году его объемы выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель — в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.

В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет. 

Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).

Узнать подробности об автокредитовании и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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