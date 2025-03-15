Полуторагодовалой Насте Сухорутченко из Краснодара требуется генетическое обследование. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств девочке из Краснодара с моторно-сенсорной нейропатией на генетическое обследование
При рождении Настя была здоровой. Однако ближе к году у нее начались проблемы со здоровьем. Невролог диагностировал у Насти неправильную установку стоп — она опирается на внешнее ребро, выворачивает обе стопы внутрь.
«Мы выполняли все рекомендации врача: занимались лечебной физкультурой, проходили физиотерапию и массаж. Настя ползает, пробует ходить за руки или у опоры, но дается это очень тяжело. И развивается дочка с отставанием — почти не говорит, пока не освоила навыки самообслуживания, нередко бывает агрессивной», — поделилась мама девочки Екатерина Сухорутченко.
Этой зимой у Насти начались беспричинные истерики. Она часто просыпается по ночам, и ее трудно успокоить. Врачи подозревают наследственную причину нарушений и рекомендуют провести девочке генетическое обследование.
«Настя самостоятельно не стоит, у нее неправильная установка стоп, слабость мышц голеней. Мы предполагаем, что у девочки наследственное заболевание — моторно-сенсорная нейропатия. Для уточнения диагноза и выработки тактики дальнейшего лечения ребенка необходимо провести генетическое обследование — полногеномное секвенирование», — рассказала генетик краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского в Краснодаре Ирина Дзёмина.
Мама Насти на инвалидности и одна воспитывает троих детей. Ей сложно самостоятельно оплатить анализ, а за госсчет это сделать нельзя. Всего требуется 108 541 рубль.
Как помочь Насте?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Сухорутченко);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Насти Сухорутченко. Без НДС.
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