Полуторагодовалой Насте Сухорутченко из Краснодара требуется генетическое обследование. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Pressfoto, freepik.com
    © Фото Pressfoto, freepik.com

«Русфонд» начал сбор средств девочке из Краснодара с моторно-сенсорной нейропатией на генетическое обследование

При рождении Настя была здоровой. Однако ближе к году у нее начались проблемы со здоровьем. Невролог диагностировал у Насти неправильную установку стоп — она опирается на внешнее ребро, выворачивает обе стопы внутрь.

«Мы выполняли все рекомендации врача: занимались лечебной физкультурой, проходили физиотерапию и массаж. Настя ползает, пробует ходить за руки или у опоры, но дается это очень тяжело. И развивается дочка с отставанием — почти не говорит, пока не освоила навыки самообслуживания, нередко бывает агрессивной», — поделилась мама девочки Екатерина Сухорутченко.

Этой зимой у Насти начались беспричинные истерики. Она часто просыпается по ночам, и ее трудно успокоить. Врачи подозревают наследственную причину нарушений и рекомендуют провести девочке генетическое обследование.

«Настя самостоятельно не стоит, у нее неправильная установка стоп, слабость мышц голеней. Мы предполагаем, что у девочки наследственное заболевание — моторно-сенсорная нейропатия. Для уточнения диагноза и выработки тактики дальнейшего лечения ребенка необходимо провести генетическое обследование — полногеномное секвенирование», — рассказала генетик краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского в Краснодаре Ирина Дзёмина.

Мама Насти на инвалидности и одна воспитывает троих детей. Ей сложно самостоятельно оплатить анализ, а за госсчет это сделать нельзя. Всего требуется 108 541 рубль.

Как помочь Насте?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Сухорутченко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Насти Сухорутченко. Без НДС.

Ранее Юга.ру публиковали подборку краснодарских благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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