Полуторагодовалой Насте Сухорутченко из Краснодара требуется генетическое обследование. Рассказываем, как помочь

При рождении Настя была здоровой. Однако ближе к году у нее начались проблемы со здоровьем. Невролог диагностировал у Насти неправильную установку стоп — она опирается на внешнее ребро, выворачивает обе стопы внутрь.



«Мы выполняли все рекомендации врача: занимались лечебной физкультурой, проходили физиотерапию и массаж. Настя ползает, пробует ходить за руки или у опоры, но дается это очень тяжело. И развивается дочка с отставанием — почти не говорит, пока не освоила навыки самообслуживания, нередко бывает агрессивной», — поделилась мама девочки Екатерина Сухорутченко.



Этой зимой у Насти начались беспричинные истерики. Она часто просыпается по ночам, и ее трудно успокоить. Врачи подозревают наследственную причину нарушений и рекомендуют провести девочке генетическое обследование.



«Настя самостоятельно не стоит, у нее неправильная установка стоп, слабость мышц голеней. Мы предполагаем, что у девочки наследственное заболевание — моторно-сенсорная нейропатия. Для уточнения диагноза и выработки тактики дальнейшего лечения ребенка необходимо провести генетическое обследование — полногеномное секвенирование», — рассказала генетик краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского в Краснодаре Ирина Дзёмина.



Мама Насти на инвалидности и одна воспитывает троих детей. Ей сложно самостоятельно оплатить анализ, а за госсчет это сделать нельзя. Всего требуется 108 541 рубль .



Как помочь Насте?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Сухорутченко);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Насти Сухорутченко. Без НДС.