В Краснодаре состоится лекция о половцах

«Степная «чума» в пластинчатых доспехах и остроконечных шлемах, конечно, выглядела устрашающе, а их грубый говор пробирал до дрожи. Но за этим скрывается богатая культура и сложная история», — рассказали организаторы.

Лекция начнется в 18:20 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.