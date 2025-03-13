В Краснодаре состоится лекция о половцах

Краснодарский край

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  • Картина Васнецова В. М. «После побоища Игоря Святославича с половцами» © Изображение находится в общественном достоянии
    Картина Васнецова В. М. «После побоища Игоря Святославича с половцами» © Изображение находится в общественном достоянии

Встреча пройдет в рамках курса «Средневековая Кубань» (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 18 марта лекцию «Половцы (кыпчаки) в XIII-XIV веках» в рамках образовательного курса «Средневековая Кубань».

Участники обсудят сакральных каменных истуканов, кубанских половцев в Венгрии, главного бога половецкой мифологии, причудливые нагрудники ужасающего войска, а также виновника монгольского нашествия — половецкого хана.

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«Степная «чума» в пластинчатых доспехах и остроконечных шлемах, конечно, выглядела устрашающе, а их грубый говор пробирал до дрожи. Но за этим скрывается богатая культура и сложная история», — рассказали организаторы.

Лекция начнется в 18:20 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 марта пройдет занятие по экологии речи.

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В Краснодаре состоится лекция о половцах
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