Сочи и весь Краснодарский край может накрыть пыльная буря из Сахары — СМИ

Пыльную бурю прогнозируют в Краснодарском крае 17 и 18 марта. Ее уже заметили в одном из районов

11 марта издание SOCHI1.RU со ссылкой на метеорологов сообщило, что Сочи накроет пыль песка из Сахары, а воздух прогреется до +25 °С. Пик пыльной бури ожидается 17 и 18 марта.

«По информации синоптиков, вынос пыли из Сахары в район Черного моря начнет происходить в ближайшие дни параллельно с тропическим выносом», — пишет издание.

Однако издание не указывает конкретный источник информации, при этом 10 марта неофициальный телеграм-канал о погоде и метеособытиях Сочи сообщил о надвигающейся пыльной буре из африканской пустыни. Краснодарский гидрометцентр новость не комментировал.