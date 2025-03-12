Сочи и весь Краснодарский край может накрыть пыльная буря из Сахары — СМИ

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пыльную бурю прогнозируют в Краснодарском крае 17 и 18 марта. Ее уже заметили в одном из районов

11 марта издание SOCHI1.RU со ссылкой на метеорологов сообщило, что Сочи накроет пыль песка из Сахары, а воздух прогреется до +25 °С. Пик пыльной бури ожидается 17 и 18 марта.

«По информации синоптиков, вынос пыли из Сахары в район Черного моря начнет происходить в ближайшие дни параллельно с тропическим выносом», — пишет издание.

Однако издание не указывает конкретный источник информации, при этом 10 марта неофициальный телеграм-канал о погоде и метеособытиях Сочи сообщил о надвигающейся пыльной буре из африканской пустыни. Краснодарский гидрометцентр новость не комментировал.

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Также «Кубанские новости» сообщили о пыльной буре в Приморско-Ахтарском районе. Издание опубликовало видео с трассы недалеко от хутора Свободный.

Кроме того, пыльная буря накрыла Крым, ее заметили в районе поселка Первомайское. На дорогах плохая видимость.

Напомним, в конце сентября 2024 года пыльная буря накрыла Краснодарский край и весь юг России. Скорость ветра в порывах достигала 16-21 м/с, а в районах Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгонялся до 23-28 м/с. Пылевое облако наблюдали на Кубани и в конце апреля прошлого года. Тогда песком покрылись деревья, автомобили и улицы.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 11-12 марта начнется полноценная весна. Дневные температуры могут достичь 20-24 °С.

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