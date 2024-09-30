Пыльные бури накрыли юг России и дошли до Краснодарского края

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/44414
    © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/44414

29 сентября пыльная буря охватила юг России, а затем Краснодар и край. По прогнозам синоптиков, штормовые ветры утихнут к среде

Пресс-служба центра погоды «Фобос» сообщила, что 29 сентября юг России накрыли пыльные (песчаные) бури. Порывы ветра достигли 16–21 м/с, а в отдельных районах — 23–28 м/с.

«Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров. Из-за этого предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций, до 500 м) и даже десятков метров», — рассказали синоптики.

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Пыльная буря охватила Калмыкию, Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, юг Волгоградской и Астраханскую области. Позже стихия накрыла и Краснодарский край.

Жители южных регионов поделились в соцсетях апокалиптическими кадрами пыльной бури:

Метеорологи отметили, что сильные штормовые ветры сохранятся и 30 сентября. Воздушный поток на скорости 70–100 км/ч может донести частицы песка до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но уже с минимальной концентрацией в атмосфере.

По прогнозам, ветер должен утихнуть к среде, 2 октября. 

Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале октября.

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