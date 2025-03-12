В Анапе эколог проведет бесплатную лекцию «Про мазут»

Участвовать в образовательной встрече можно как лично, так и онлайн (12+)

Слушателям расскажут о молекулярных особенностях мазута, его воздействии на живые организмы и экосистему, а также новые технологии переработки.

Эколог Георгий Каваносян анонсировал на 13 марта бесплатную лекцию «Про мазут». Послушать приглашают всех желающих.

Программа:

Что такое мазут? Как его получают, какие у него свойства и чем он опасен?

Почему Россия экспортирует мазут? Кто и зачем отправляет его танкерами?

Катастрофы танкеров «Волгонефть» — почему они разломились и какие были последствия?

Что делать при разливе мазута зимой? Какие меры реально работают?

Роль оперштаба: что он делает при ЧС и что остается без внимания?

Волонтеры на разливах мазута: как помогает низовая инициатива.

Обо всем этом расскажет Игорь Шкрадюк — российский ученый-эколог, политик, общественный деятель, эксперт «Центра охраны дикой природы».

Участвовать во встрече можно как лично, так и онлайн. Лекция начнется в 19:00 в центре событий «Пространство» по улице Самбурова, 116 (пересечение с Владимирской, 40).

Подключиться к трансляции можно в телеграм-канале и сервисе Meet.