В Анапе эколог проведет бесплатную лекцию «Про мазут»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Участвовать в образовательной встрече можно как лично, так и онлайн (12+)

Эколог Георгий Каваносян анонсировал на 13 марта бесплатную лекцию «Про мазут». Послушать приглашают всех желающих. 

Слушателям расскажут о молекулярных особенностях мазута, его воздействии на живые организмы и экосистему, а также новые технологии переработки.

На трех пляжах Новороссийска нашли мазут:

Программа:

  • Что такое мазут? Как его получают, какие у него свойства и чем он опасен?
  • Почему Россия экспортирует мазут? Кто и зачем отправляет его танкерами?
  • Катастрофы танкеров «Волгонефть» — почему они разломились и какие были последствия?
  • Что делать при разливе мазута зимой? Какие меры реально работают?
  • Роль оперштаба: что он делает при ЧС и что остается без внимания?
  • Волонтеры на разливах мазута: как помогает низовая инициатива.

Обо всем этом расскажет Игорь Шкрадюк — российский ученый-эколог, политик, общественный деятель, эксперт «Центра охраны дикой природы».

Участвовать во встрече можно как лично, так и онлайн. Лекция начнется в 19:00 в центре событий «Пространство» по улице Самбурова, 116 (пересечение с Владимирской, 40).

Подключиться к трансляции можно в телеграм-канале и сервисе Meet.

Как писали Юга.ру, мэрия Анапы подала в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров.

Анапа Афиша Лекции Нефть Образование Разлив нефти События Экология

Все материалы по теме:

Новости

В санатории Кабардино-Балкарии больше 70 пациентов заразились гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. Сотрудников ждет суд
Сочи и весь Краснодарский край может накрыть пыльная буря из Сахары — СМИ
В Анапе эколог проведет бесплатную лекцию «Про мазут»
Новый театр кукол в Краснодаре закрыли на ремонт на 1,5 года. Где будут временно проходить спектакли?
Краснодарцам предлагают высадить деревья. Саженцы можно получить бесплатно
В Новороссийске проезд в маршрутках хотели поднять сразу на 10 рублей, а потом передумали

Лента новостей

СМИ: Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
10 марта, 19:55
СМИ: Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Ее обвиняют в мошенничестве и подлоге
В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы
Вчера, 13:33
В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы
Они должны решить проблему летних пробок
На трех пляжах Новороссийска нашли мазут
Вчера, 15:23
На трех пляжах Новороссийска нашли мазут
Обошел ли он акваторию заповедника «Утриш»?

Реклама на сайте