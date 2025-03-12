В Анапе эколог проведет бесплатную лекцию «Про мазут»
Участвовать в образовательной встрече можно как лично, так и онлайн (12+)
Эколог Георгий Каваносян анонсировал на 13 марта бесплатную лекцию «Про мазут». Послушать приглашают всех желающих.
Слушателям расскажут о молекулярных особенностях мазута, его воздействии на живые организмы и экосистему, а также новые технологии переработки.
На трех пляжах Новороссийска нашли мазут:
Программа:
- Что такое мазут? Как его получают, какие у него свойства и чем он опасен?
- Почему Россия экспортирует мазут? Кто и зачем отправляет его танкерами?
- Катастрофы танкеров «Волгонефть» — почему они разломились и какие были последствия?
- Что делать при разливе мазута зимой? Какие меры реально работают?
- Роль оперштаба: что он делает при ЧС и что остается без внимания?
- Волонтеры на разливах мазута: как помогает низовая инициатива.
Обо всем этом расскажет Игорь Шкрадюк — российский ученый-эколог, политик, общественный деятель, эксперт «Центра охраны дикой природы».
Участвовать во встрече можно как лично, так и онлайн. Лекция начнется в 19:00 в центре событий «Пространство» по улице Самбурова, 116 (пересечение с Владимирской, 40).
Подключиться к трансляции можно в телеграм-канале и сервисе Meet.
Как писали Юга.ру, мэрия Анапы подала в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров.
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