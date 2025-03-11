На трех пляжах Новороссийска нашли мазут. Обошел ли он акваторию заповедника «Утриш»?
Власти рассказали, что следы мазута уже убрали с пляжей Новороссийска
10 марта телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» сообщил, что на пляжах в Абрау-Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке нашли следы мазута. По данным МЦУ, эти территории уже очистили, а загрязненные материалы — утилизировали.
В управлении отметили, что мониторинг пляжных зон ведется «на непрерывной основе». Местных жителей попросили сообщать о найденных следах мазута в МЦУ.
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Эколог Евгений Витишко отреагировал на происшествие и заявил, что, по его мнению, мазут затронул и морскую часть заповедника «Утриш», и рекреационные зоны Новороссийска.
«Откройте карту и если мазут есть в Анапе и в Новороссийске, то объясните как он обошел «Утриш». Даже если на берегу его нет, у заповедника есть морской участок напротив», — ответил эколог пользователям соцсетей.
4 февраля в оперативном штабе Краснодарского края уверили, что в акватории моря у «Утриша» нефтепродуктов нет. Также 6 февраля «Ведомости Юг» со ссылкой на депутата Кубани Дмитрия Гусева сообщали, что на береговой линии заповедника не обнаружили следы мазута.
Однако еще в конце декабря часть нефтепродуктов дошла до заповедника «Большой Утриш». Ранее эколог Георгий Каваносян предупреждал, что масса мазута движется в ту сторону.
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