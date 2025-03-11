На трех пляжах Новороссийска нашли мазут. Обошел ли он акваторию заповедника «Утриш»?

Эколог Евгений Витишко отреагировал на происшествие и заявил, что, по его мнению, мазут затронул и морскую часть заповедника «Утриш», и рекреационные зоны Новороссийска.



«Откройте карту и если мазут есть в Анапе и в Новороссийске, то объясните как он обошел «Утриш». Даже если на берегу его нет, у заповедника есть морской участок напротив», — ответил эколог пользователям соцсетей.



4 февраля в оперативном штабе Краснодарского края уверили, что в акватории моря у «Утриша» нефтепродуктов нет. Также 6 февраля «Ведомости Юг» со ссылкой на депутата Кубани Дмитрия Гусева сообщали, что на береговой линии заповедника не обнаружили следы мазута.



Однако еще в конце декабря часть нефтепродуктов дошла до заповедника «Большой Утриш». Ранее эколог Георгий Каваносян предупреждал, что масса мазута движется в ту сторону.