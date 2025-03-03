Под Майкопом рядом с жилыми домами заметили леопарда

Адыгея

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дикий Юг - природа Юга России»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дикий Юг - природа Юга России»

Хищник попал на камеру в поселке Тульском. Экологи считают, что леопард голоден и вышел к людям за пропитанием

2 марта в телеграм-канале «Дикий Юг — природа Юга России» опубликовали видео, снятое в поселке Тульском Майкопского района Адыгеи. По словам автора ролика, за последнюю неделю местные жители несколько раз фиксировали следы леопарда.

Зверь даже попал на запись камеры наружного наблюдения. Кроме того, на одном из видео можно разглядеть останки собаки или лисы, обглоданной хищником.

Читайте также:

«Выход леопарда к людям был лишь вопросом времени. Со времен Олимпиады в Сочи реализуется госпрограмма по реинтродукции леопарда на Кавказ. Ее результативность, мягко говоря, сомнительная. 6 из 16 выпущенных леопардов погибли. Судьба вышедшего к людям за пропитанием хищника незавидна. Если он продолжит захаживать в поселок, его скорее всего усыпят», — считают авторы телеграм-канала «Лаго-Наки живи!»

В Кавказском биосферном заповеднике журналистам «Кубань 24» сообщили, что территория поселка Тульского, где снято видео, частью заказника не является и леопард не мог там появиться. Однако в 2017 году Юга.ру писали, что выпущенные в дикую природу преднеазиатские леопарды осваивают территорию горной Адыгеи.

Напомним, в июле 2024 года в Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять.

Адыгея Животные Заповедники Майкоп Майкопский район Экология

Новости

Краснодарский край накроет магнитная буря
4,27 «квадратов» на одного жителя. Краснодар возглавил рейтинг по объемам строительства квартир в России
В 2025 году лайнер Astoria Grande отправится из Сочи в пасхальный и театральный круизы, а также на острова Греции
Под Майкопом рядом с жилыми домами заметили леопарда
Долгожданное потепление: в Краснодарском крае к 8 марта прогнозируют до +16 °С
Вход в сафари-парк Геленджика на 2 дня станет бесплатным для женщин

Лента новостей

Как в Краснодаре весну встречали
Сегодня, 15:33 Реклама
Как в Краснодаре весну встречали
Блины, бои подушками и сожжение чучела
Долгожданное потепление
Сегодня, 12:31
Долгожданное потепление
В Краснодарском крае к 8 марта прогнозируют до +16 °С
Кликни, чтобы узнать больше
27 февраля, 16:07
Кликни, чтобы узнать больше
Как бренды вовлекают аудиторию через нестандартные рекламные форматы

Реклама на сайте