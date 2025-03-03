Под Майкопом рядом с жилыми домами заметили леопарда
Хищник попал на камеру в поселке Тульском. Экологи считают, что леопард голоден и вышел к людям за пропитанием
2 марта в телеграм-канале «Дикий Юг — природа Юга России» опубликовали видео, снятое в поселке Тульском Майкопского района Адыгеи. По словам автора ролика, за последнюю неделю местные жители несколько раз фиксировали следы леопарда.
Зверь даже попал на запись камеры наружного наблюдения. Кроме того, на одном из видео можно разглядеть останки собаки или лисы, обглоданной хищником.
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«Выход леопарда к людям был лишь вопросом времени. Со времен Олимпиады в Сочи реализуется госпрограмма по реинтродукции леопарда на Кавказ. Ее результативность, мягко говоря, сомнительная. 6 из 16 выпущенных леопардов погибли. Судьба вышедшего к людям за пропитанием хищника незавидна. Если он продолжит захаживать в поселок, его скорее всего усыпят», — считают авторы телеграм-канала «Лаго-Наки живи!»
В Кавказском биосферном заповеднике журналистам «Кубань 24» сообщили, что территория поселка Тульского, где снято видео, частью заказника не является и леопард не мог там появиться. Однако в 2017 году Юга.ру писали, что выпущенные в дикую природу преднеазиатские леопарды осваивают территорию горной Адыгеи.
Напомним, в июле 2024 года в Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять.