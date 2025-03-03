Под Майкопом рядом с жилыми домами заметили леопарда

Хищник попал на камеру в поселке Тульском. Экологи считают, что леопард голоден и вышел к людям за пропитанием

Зверь даже попал на запись камеры наружного наблюдения. Кроме того, на одном из видео можно разглядеть останки собаки или лисы, обглоданной хищником.

2 марта в телеграм-канале «Дикий Юг — природа Юга России» опубликовали видео, снятое в поселке Тульском Майкопского района Адыгеи. По словам автора ролика, за последнюю неделю местные жители несколько раз фиксировали следы леопарда.

«Выход леопарда к людям был лишь вопросом времени. Со времен Олимпиады в Сочи реализуется госпрограмма по реинтродукции леопарда на Кавказ. Ее результативность, мягко говоря, сомнительная. 6 из 16 выпущенных леопардов погибли. Судьба вышедшего к людям за пропитанием хищника незавидна. Если он продолжит захаживать в поселок, его скорее всего усыпят», — считают авторы телеграм-канала «Лаго-Наки живи!»

В Кавказском биосферном заповеднике журналистам «Кубань 24» сообщили, что территория поселка Тульского, где снято видео, частью заказника не является и леопард не мог там появиться. Однако в 2017 году Юга.ру писали, что выпущенные в дикую природу преднеазиатские леопарды осваивают территорию горной Адыгеи.

Напомним, в июле 2024 года в Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека.