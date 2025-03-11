Мышиная резня. Вышел первый трейлер слэшера «Микки Монстр»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Микки Монстр» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»
    Кадр из трейлера к фильму «Микки Монстр» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»

Лента основана на одном из первых мультфильмов о Микки Маусе (18+)

Компания World Pictures опубликовала первый трейлер слэшера «Микки Монстр». Таким образом, в киновселенной, основанной на детских сказках, которая стартовала в 2023 году с хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед», ожидается пополнение.

В основу лег классический мультфильм от студии Disney «Пароход Уилли» 1928 года. Возможность превратить черно-белую анимацию в полнометражный фильм о кровавом монстре появилась, когда истек срок действия прав на защиту интеллектуальной собственности.

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Действие ужастика развернется в Нью-Йорке. Группа людей отправится на вечернюю прогулку на пароме от Стейтен-Айленда. Там на них откроет охоту мышонок Микки Маус.

Роль маньяка исполнил 45-летний Дэвид Ховард Торнтон. Он же сыграл клоуна Арта в трилогии «Ужасающий».

В американский прокат лента выйдет 2 апреля 2025 года. Покажут ли картину в России — неизвестно.

Как писали Юга.ру, в сети появился дебютный трейлер мистического триллера «Искупление». Фильм исследует разные стороны веры.

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