Мышиная резня. Вышел первый трейлер слэшера «Микки Монстр»
Лента основана на одном из первых мультфильмов о Микки Маусе (18+)
Компания World Pictures опубликовала первый трейлер слэшера «Микки Монстр». Таким образом, в киновселенной, основанной на детских сказках, которая стартовала в 2023 году с хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед», ожидается пополнение.
В основу лег классический мультфильм от студии Disney «Пароход Уилли» 1928 года. Возможность превратить черно-белую анимацию в полнометражный фильм о кровавом монстре появилась, когда истек срок действия прав на защиту интеллектуальной собственности.
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