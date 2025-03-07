Вышел первый трейлер мистического триллера «Искупление» с Безруковым и рэпером Хаски
По задумке создателей, фильм исследует разные стороны веры (18+)
В сети появился дебютный трейлер мистического триллера «Искупление». Режиссером картины выступил Константин Еронин.
Сюжет развивается вокруг ветерана русско-турецкой войны. Герой возвращается в родную деревню и узнает, что его жена умерла. У него остался сын, страдающий от тяжелой болезни. Местный знахарь обвиняет ребенка в связи с дьяволом.
Главную роль в ленте исполнил Сергей Безруков. Также в фильме задействованы Виктор Сухоруков, Никита Ефремовов, Никита Кологривый, Виктор Михайлов, Кирилл Кяро, Кирилл Русин, репер Хаски.
Ожидается, что лента выйдет в российский прокат до конца 2025 года.
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