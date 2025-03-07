Вышел первый трейлер мистического триллера «Искупление» с Безруковым и рэпером Хаски

В сети появился дебютный трейлер мистического триллера «Искупление». Режиссером картины выступил Константин Еронин.

Сюжет развивается вокруг ветерана русско-турецкой войны. Герой возвращается в родную деревню и узнает, что его жена умерла. У него остался сын, страдающий от тяжелой болезни. Местный знахарь обвиняет ребенка в связи с дьяволом.