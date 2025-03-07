Вышел первый трейлер мистического триллера «Искупление» с Безруковым и рэпером Хаски

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  • Кадр из трейлера к фильму «Искупление» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»
    Кадр из трейлера к фильму «Искупление» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»

По задумке создателей, фильм исследует разные стороны веры (18+)

В сети появился дебютный трейлер мистического триллера «Искупление». Режиссером картины выступил Константин Еронин.

Сюжет развивается вокруг ветерана русско-турецкой войны. Герой возвращается в родную деревню и узнает, что его жена умерла. У него остался сын, страдающий от тяжелой болезни. Местный знахарь обвиняет ребенка в связи с дьяволом.

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Главную роль в ленте исполнил Сергей Безруков. Также в фильме задействованы Виктор Сухоруков, Никита Ефремовов, Никита Кологривый, Виктор Михайлов, Кирилл Кяро, Кирилл Русин, репер Хаски.

Ожидается, что лента выйдет в российский прокат до конца 2025 года.

Как писали Юга.ру, компания Paramount Plus выпустила первый трейлер нового сериала «Гангстерленд» Гая Ричи. 

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Вышел первый трейлер мистического триллера «Искупление» с Безруковым и рэпером Хаски
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