Инвестировали в 7 раз больше, чем тратили. Женщины Ростовской области оказались успешнее мужчин на фондовом рынке — статистика

Крупнейший российский банк рассказал, как изменился подход женщин Ростовской области к инвестициям и во что они предпочитают вкладываться

По данным «СберИнвестиций», Ростовская область вошла в топ регионов страны по числу женщин-инвесторов на фондовом рынке наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Новосибирской и Свердловской областями. Пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка поделилась результатами исследования к Международному женскому дню.

В 2024 году брокерский счет в «СберИнвестициях» открыли на 67% больше женщин, чем в 2023-м. Число новых инвесторов-мужчин за год выросло на 60%. Женщин больше и среди клиентов «СберСтрахования жизни», которые оформляют продукты компании с инвестиционным доходом — 52%.

Самыми популярными именами женщин-инвесторов стали Елена, Татьяна, Ольга, Ирина и Наталья.

Возраст 43% клиентов «СберИнвестиций» — женщины. Их средний возраст — 42 года (у мужчин — 38 лет). Чаще всего россиянки открывают брокерский счет в 38 лет. Средний возраст женщин, оформляющих инвестиционные продукты страхования жизни, в прошлом году снизился с 58 до 55 лет.

Инвестиционная активность В 2024 году женщины стали активнее инвестировать на фондовом рынке: общее число сделок выросло на 14%, а средний объем портфеля — на 3%. Из программ страхования жизни женщины-инвесторы чаще всего (85%) предпочитали страховки с ежедневным накоплением. Такие программы предполагают доходность 20–23% годовых при минимальном риске. Программы с риск-рейтингом «умеренный» и выше выбирали только 8%. Всего в 2024 году женщины оформили в 5 раз больше программ страхования жизни с инвестиционным доходом, чем в 2023-м. Средний объем активов в их портфелях вырос в 12 раз. Самый популярный месяц для оформления инвестиционных программ — ноябрь (25,5% от общего числа за год).

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Популярные инструменты В 2024 году женщины стали чаще обращаться к «голубым фишкам». Доля акций в объеме активов с 2022 года выросла с 32% до 42%, а облигаций — снизилась с 41% до 29%. Среди акций в портфелях россиянок лидируют «Сбер», «Газпром», «Лукойл», «Норникель» и «Сургутнефтегаз». На биржевые фонды приходится 16% портфеля, абсолютные лидеры — фонды денежного рынка. А вот в программах страхования жизни женщины, напротив, менее рисковы и выбирают более консервативные инструменты.

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«Конечно, итоговый результат инвестора зависит от выбранной стратегии, горизонта инвестирования и отношения к риску, а не от пола инвестора. Тем не менее в 2024 году представительницы прекрасного пола были успешнее мужчин на фондовом рынке: положительную доходность в СберИнвестициях показали 60% женщин и 51% мужчин. Также видно, что дамы предпочитают долгосрочное накопление капитала сиюминутным тратам. Так, в январе 2025 года женщины потратили на инвестиции в 7 раз больше денег, чем в сумме на покупку одежды, обуви и техники, походы в кафе и рестораны, отдых и развлечения», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.