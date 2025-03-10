«Между авторским кино и крупными блокбастерами». Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере «Дюны»

В Краснодаре 12 марта кинокритик расскажет о философии фильмов Дэни Вильнева (16+)

Участники узнают, как режиссер выстраивает визуальные метафоры, переосмысливает жанровое кино и работает с пространством и звуком. Также Кац расскажет, почему его стиль стал эталоном интеллектуального блокбастера.

Кинокритик Кира Кац анонсировала на 12 марта лекцию «Дэни Вильнев: масштаб, ритм и философия».

«Дэни Вильнев — режиссер-визионер, умеющий сочетать зрелищность и тонкую драматургию. Его фильмы балансируют между авторским кино и крупными блокбастерами, исследуя темы памяти, времени и человеческой природы», — рассказала Кира Кац.

Дэни Вильнев — выходец из кругов независимого кино. После успешных триллеров «Пленницы», «Убийца» и «Враг» он перешел к жанру научной фантастики, в котором добился наибольшей известности. Знаменит лентами «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049», «Дюна», «Дюна: Часть вторая».

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.