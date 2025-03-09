В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Небесный замок Лапута» Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к аниме «Небесный замок Лапута» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»
    Кадр из трейлера к аниме «Небесный замок Лапута» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»

В Краснодаре 15 марта покажут анимационный фильм «Небесный замок Лапута» (12+)

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 15 марта в Краснодаре специальный показ японской анимации «Небесный замок Лапута». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедиа».

На мальчика Пазу из шахтерского городка в буквальном смысле сваливается с неба девочка Сита. У нее есть летающий камень — семейная реликвия. Героиня хочет отыскать замок Лапута, хранящий сокровища. Вместе дети отправляются в путешествие.

История, тайны, символика:

Хаяо Миядзаки — один из самых известный японских мультипликаторов. Его аниме «Унесенные призраками» занимает первое место в рейтинге лучших мультфильмов всех времен по версии IMDb. Лента выиграла премию «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм и главный приз Берлинского кинофестиваля.

Начало показа в 16:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер сериала Гая Ричи «Гангстерленд» с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен.

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