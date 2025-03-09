В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Небесный замок Лапута» Миядзаки

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 15 марта в Краснодаре специальный показ японской анимации «Небесный замок Лапута». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедиа».

На мальчика Пазу из шахтерского городка в буквальном смысле сваливается с неба девочка Сита. У нее есть летающий камень — семейная реликвия. Героиня хочет отыскать замок Лапута, хранящий сокровища. Вместе дети отправляются в путешествие.