«Не является следствием непосредственной атаки». ЕДДС Краснодара заявила, что смс о ракетной и других опасностях не говорят о реальной опасности

В ЕДДС рассказали, почему жители Кубани получают сообщения об авиационной опасности

19 февраля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что если житель Краснодарского края получил смс от РСЧС о беспилотной, авиационной или ракетной опасности, значит, источники опасности заметили в небе.

В диспетчерской службе заявили, что «данный сигнал не является следствием непосредственной атаки на территорию населенного пункта и не влияет на его нормальную жизнедеятельность».