«Не является следствием непосредственной атаки». ЕДДС Краснодара заявила, что смс о ракетной и других опасностях не говорят о реальной опасности
В ЕДДС рассказали, почему жители Кубани получают сообщения об авиационной опасности
19 февраля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что если житель Краснодарского края получил смс от РСЧС о беспилотной, авиационной или ракетной опасности, значит, источники опасности заметили в небе.
В диспетчерской службе заявили, что «данный сигнал не является следствием непосредственной атаки на территорию населенного пункта и не влияет на его нормальную жизнедеятельность».
В Краснодарском крае дроны вывели из строя крупную станцию по перекачке нефти:
При получении сигнала жителям советуют сохранять спокойствие и следить за информацией от администрации и МЧС.
Краснодарцы отреагировали на заявление ЕДДС в соцсетях:
«Лучше такие сообщение все таки получать и быть готовым, чем не получать, и получить потом по факту».
«Ну да, а то, что стая пролетела, половина в дома отработала, ну, никак не мешает, а уж тем более не влияет на жизнедеятельность людей».
«Да, сидишь на работе у окна и думаешь — сейчас тебя прибьет или чуть позже».
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара на крышу жилого дома рухнули обломки дрона.
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