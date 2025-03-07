На Кооперативном рынке в Краснодаре сгорело около десятка павильонов
В Краснодаре сгорели павильоны на Кооперативном рынке
МЦУ Краснодара сообщил, что 7 марта в 02:47 в МЧС поступило сообщение о возгорании торгового павильона на улице Красноармейской, 62.
Огонь уничтожил несколько помещений, включая шаурмичную, офис микрофинансовой организации, табачный магазин и лавку с овощами и фруктами. Общая площадь возгорания составила 145 кв. метров.
Власти Краснодара собираются снести часть Кооперативного рынка:
В тущении пожара были задействованы спасательные части № 1, 2, 22 — всего 27 специалистов МЧС и восемь единиц техники. В 04:10 возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
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