На Кооперативном рынке в Краснодаре сгорело около десятка павильонов

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЕДДС Краснодар»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЕДДС Краснодар»

В Краснодаре сгорели павильоны на Кооперативном рынке

МЦУ Краснодара сообщил, что 7 марта в 02:47 в МЧС поступило сообщение о возгорании торгового павильона на улице Красноармейской, 62. Огонь уничтожил несколько помещений, включая шаурмичную, офис микрофинансовой организации, табачный магазин и лавку с овощами и фруктами. Общая площадь возгорания составила 145 кв. метров.

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В тущении пожара были задействованы спасательные части № 1, 2, 22 — всего 27 специалистов МЧС и восемь единиц техники. В 04:10 возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.