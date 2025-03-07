На Кооперативном рынке в Краснодаре сгорело около десятка павильонов

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЕДДС Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЕДДС Краснодар»

В Краснодаре сгорели павильоны на Кооперативном рынке

МЦУ Краснодара сообщил, что 7 марта в 02:47 в МЧС поступило сообщение о возгорании торгового павильона на улице Красноармейской, 62.

Огонь уничтожил несколько помещений, включая шаурмичную, офис микрофинансовой организации, табачный магазин и лавку с овощами и фруктами. Общая площадь возгорания составила 145 кв. метров.

Власти Краснодара собираются снести часть Кооперативного рынка:

В тущении пожара были задействованы спасательные части № 1, 2, 22 — всего 27 специалистов МЧС и восемь единиц техники. В 04:10 возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

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