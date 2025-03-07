Как найти баланс между карьерой и личной жизнью: 8 советов от HR-директора банка

В преддверии Международного женского дня HR-директор крупнейшего российского банка поделилась восемью принципами, которые помогут обрести гармонию

Современные женщины совмещают множество ролей: строят карьеру, заботятся о близких, развиваются и вдохновляют. Но результатом такой нагрузки зачастую становится стресс и выгорание. Как сделать так, чтобы утром с радостью хотелось идти на любимую работу, а вечером — возвращаться в уютную атмосферу дома? В преддверии Международного женского дня HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова поделилась восемью принципами, которые помогут обрести баланс.

1. Найдите смысл в работе Если работа вдохновляет, дает возможность расти и приносит удовольствие, то превращается из рутины в важную и частью жизни. Подумайте, какие задачи вызывают у вас наибольший интерес, и найдите в них глубинный смысл. Возможно, ваша деятельность делает чью-то жизнь проще, комфортнее или лучше. В Сбере мы стремимся создавать среду, в которой каждая сотрудница может реализовать свой потенциал и найти вдохновение в том, что делает.

2. Учитесь говорить «нет» Многозадачность часто кажется единственным способом успеть все, но на деле это приводит к перегрузке и стрессу. Не бойтесь отказываться от того, что не приносит вам пользы или радости. Это касается как профессиональной, так и личной жизни. Делегирование, четкое планирование и отказ от лишних обязательств помогут сохранить энергию для действительно значимых вещей.

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3. Освойте цифровые инструменты Цифровизация значительно экономит время. Планировщики задач, автоматические платежи, онлайн-сервисы для работы и даже голосовые помощники оптимизируют повседневную рутину. Например, мобильное приложение Сбера позволяет оплачивать счета, настраивать автоплатежи и управлять финансами в несколько кликов, освобождая время для более важных дел.

4. Создавайте ритуалы для себя и семьи Простые, но регулярные традиции укрепляют связь между близкими. Это могут быть семейные ужины без гаджетов, воскресные прогулки в парке или еженедельные вечера кино. Ритуалы создают ощущение стабильности и уюта, что особенно важно при насыщенном ритме жизни.

5. Развивайтесь, но не забывайте о себе Карьерный рост важен, но он не должен быть в ущерб здоровью и личному времени. Важно находить баланс между работой и отдыхом. В Сбере мы поддерживаем сотрудников: программы ЗОЖ и инициативы по ментальному здоровью помогают сочетать профессиональное развитие с заботой о себе.

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6. Учитесь переключаться между ролями Рабочие задачи не должны «захватывать» личную жизнь. По окончании рабочего дня попробуйте создать небольшой ритуал для смены настроя: прогулка, медитация, музыка или просто несколько минут тишины. Это поможет плавно перейти от рабочего режима к домашнему и провести вечер в гармонии.

7. Практикуйте благодарность Иногда мы зацикливаемся на том, что не успели сделать или что пошло не так. Практика благодарности помогает сместить фокус на позитивные моменты. Каждый день отмечайте по три вещи, за которые вы благодарны — это может быть успешное завершение проекта, поддержка коллег или просто теплый семейный вечер. Такой подход помогает видеть ценность в повседневных моментах.

8. Окружите себя поддерживающей средой Люди, с которыми мы взаимодействуем, сильно влияют на наше настроение и мотивацию. Важно работать в командах, где вас ценят и поддерживают, а дома — создавать атмосферу, в которой вам комфортно. В Сбере мы уверены: счастливая женщина — это та, у которой есть свобода выбора, уверенность в себе и поддержка на пути к целям. Международный женский день — отличный повод вспомнить, что баланс между карьерой и личной жизнью возможен. Главное — прислушиваться к своим желаниям, не забывать заботиться о себе и создавать гармонию в каждом дне.