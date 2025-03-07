«Штраф за материнство». Женщины в России просят оклад почти на 40 тыс. рублей меньше, чем мужчины — аналитики

В среднем женщины рассчитывают на зарплату в 77 тыс. рублей

Наибольшая разница наблюдается в сферах финансов и ИТ — 40 тыс. рублей. Меньше всего пессимизируют свои зарплаты женщины в областях фитнеса и красоты, юриспруденции и строительства — всего 9–17 тыс. рублей.

7 марта «Известия» сообщили , что в начале 2025 года разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин достиг 37 тыс. рублей. В среднем соискательницы просят 77 тыс. рублей, а соискатели — 114 тыс. рублей. Годом ранее разрыв составлял 33 тыс. рублей.

«Разница связана с тем, что женщины добровольно соглашаются на более низкие оклады в обмен на большее количество свободного времени, чтобы посвящать его семье и детям. Такое явление называют штрафом за материнство», — объяснила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам эксперта Фариды Мирзабалаевой, мужчины даже в женских отраслях получают больше.

Разница между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин достигает пика в возрасте от 31 до 40 лет. Минимальный разрыв (9 тыс. рублей) — в начале трудовой деятельности, когда девушкам и парням 14-18 лет.

Гендерный разрыв в зарплатах — не только российская проблема. Например, в Норвегии разницы практически нет, в Италии — около 30%. Наибольший разрыв наблюдается в странах Африки и Ближнего Востока — около 23–25%.