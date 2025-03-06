Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную комедию «Виды доброты»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Виды доброты» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлер»
    Кадр из трейлера к фильму «Виды доброты» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлер»

В Краснодаре обсудят фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 9 марта показ и обсуждение фильма «Виды доброты». Это абсурдистский киноальманах в жанре черной комедии греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

«Приглашаем на сеанс о мелком о мелком пакостничестве, ехидстве, издевательствах, «йоргничестве» и прочих ядовитых укусах чужого эго. Три новеллы рассказывают о разных гранях, градациях и соответственно последствиях созависимых отношений всех форм дисфункциональности», — рассказали организаторы.

Пласидо Доминго, Венсан Кассель, Александра Урсуляк:

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Хонг Чау, Джо Элвин, Мамуду Ати и Хантер Шефер.

Йоргос Лантим — основоположник греческой «странной волны». Режиссер шесть раз выдвигался на премию «Оскар» в разных категориях за работы «Клык», «Лобстер», «Фаворитка» и «Бедные-несчастные».

Начало в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Показ пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.

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