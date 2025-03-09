В Краснодаре пройдет музыкальная лекция о творчестве Kate Bush
В Краснодаре 12 марта состоится лекция о творчестве английской певицы Kate Bush (16+)
Центр «Пятница» анонсировал на 12 марта встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британской певице Kate Bush и текстах ее песен.
Программа:
- лекция о становлении, развитии и ключевых моментах творчества Кейт Буш;
- слайды, иллюстрирующие повествование;
- разбор музыкально-художественных приемов, расшифровка образов и смыслов в текстах песен;
- совместное прослушивание фирменных винтажных виниловых пластинок;
- видеоматериалы;
- интерактивный анализ: ваши мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.
Незаурядная действительность:
Кейт Буш не просто автор-композитор и продюссер, но и танцовщица, мастер пантомимы, режиссер театрализованного тура и собственного музыкального фильма.
«Кейт Буш — ярчайшая икона арт-поп-культуры 80-х, ставшая символом смелости и независимости женщин в художественной сфере. Ее музыка сочетает в себе изящную красоту барокко-поп и концептуальность экспериментального прог-рока», — рассказали организаторы.
Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.
Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles.
Как писали Юга.ру, в краснодарском театре «Шардам» 16 марта пройдет читка пьесы Ирины Васьковской «Март».