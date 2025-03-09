В Краснодаре пройдет музыкальная лекция о творчестве Kate Bush

Краснодарский край

Распечатать

  • Kate Bush © Скриншот видео с Rutube-канала «StrandSculptingSorcerers»
    Kate Bush © Скриншот видео с Rutube-канала «StrandSculptingSorcerers»

В Краснодаре 12 марта состоится лекция о творчестве английской певицы Kate Bush (16+)

Центр «Пятница» анонсировал на 12 марта встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британской певице Kate Bush и текстах ее песен.

Программа:

  • лекция о становлении, развитии и ключевых моментах творчества Кейт Буш;
  • слайды, иллюстрирующие повествование;
  • разбор музыкально-художественных приемов, расшифровка образов и смыслов в текстах песен;
  • совместное прослушивание фирменных винтажных виниловых пластинок;
  • видеоматериалы;
  • интерактивный анализ: ваши мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.

Незаурядная действительность:

Кейт Буш не просто автор-композитор и продюссер, но и танцовщица, мастер пантомимы, режиссер театрализованного тура и собственного музыкального фильма. 

«Кейт Буш — ярчайшая икона арт-поп-культуры 80-х, ставшая символом смелости и независимости женщин в художественной сфере. Ее музыка сочетает в себе изящную красоту барокко-поп и концептуальность экспериментального прог-рока», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре «Шардам» 16 марта пройдет читка пьесы Ирины Васьковской «Март».

Афиша Искусство Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре пройдет музыкальная лекция о творчестве Kate Bush
Власти признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне
Вильфанд рассказал, когда в Краснодарский край придет полноценная весна
Танкер «Волгонефть-239» полностью разобрали
В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Небесный замок Лапута» Миядзаки
В Сириусе летом вновь пройдет VK Fest. Когда и сколько стоит билет?

Лента новостей

Реклама на сайте