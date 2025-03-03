Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Март»

Это история об одной провинциальной семье. После нескольких месяцев отсутствия Маша вдруг возвращается домой к мужу и маме, валяет дурака, смеется над домашними и разными способами провоцирует их.

«Эта пьеса — о тяге к свободе, о притягательной тьме и душноватом уюте, о надежде и безнадежности, о живых родниках страсти, бьющих из-под мартовского льда. Смешно, страшно, волнующе — в духе екатеринбургской драматургической школы», — рассказали организаторы.

Событие состоится в театре «Шардам» по улице Коммунаров, 268Д. Начало в 18:00. Стоимость участия 600 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.