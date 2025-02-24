Курорт выглядит «лучше Мальдив». Глава ассоциации детских лагерей Кубани рассказал о готовности Анапы к сезону

Артем Гаврилов заявил, что визуально пляжи выглядят намного лучше, чем в телевизионных роликах

21 февраля портал RTVI сообщил, что глава ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов посетил пляжи Анапы. По его словам, прибрежные территории почти полностью очищены от мазута и выглядят «лучше Мальдив».

«Глазами — прекрасно. Лучше Мальдив. На самом деле сейчас тех «мазутных» пляжей, которые вы, к сожалению, все еще видите по телевизору, и близко уже нет. Пляжи чистые, море чистое, по крайней мере — чисто визуально», — отметил он.