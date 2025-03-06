Российские компании внедряют Trisigma — новую платформу для А/B-тестирования

Авито разработал платформу Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов. Продукт уже начали использовать крупные российские компании

A/B-тестирование помогает понять, какие изменения в приложении или на сайте лучше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию. Например, если бизнес хочет проверить, увеличит ли новая кнопка на сайте продажи, можно показать разным пользователям две версии и сравнить результат. Trisigma автоматизирует этот процесс, позволяя компаниям проводить сотни тестов одновременно.

Платформу разработали в Авито Тех, технологической дочерней компании Авито. По оценке создателей, для самостоятельной разработки аналогичной платформы нужно несколько десятков миллионов рублей и около двух лет. Поддержка инфраструктуры и содержание команды обойдутся еще в минимум в 50 млн рублей ежегодно. Несколько крупных компаний из онлайн-образования, фастфуда и ритейла уже запустили тестирование Trisigma.

Платформа умеет: Автоматически проверять эффективность новых функций на разных сегментах аудитории до их массового запуска.

Запускать сотни экспериментов одновременно на различных платформах и операционных системах.

Гибко настраивать тесты и генерировать подробные отчеты о результатах.

Интегрироваться в другие корпоративные системы для обмена данными и представлять результаты анализа в виде понятных графиков и отчетов.

«Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B-тестов. Внедрение Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B-тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, от 10 до 20% в год», — рассказал управляющий партнер Авито Иван Гуз.

Платформа полезна как для стартапов, так и для крупных корпораций, разрабатывающих цифровые продукты для массового рынка. Trisigma работает в облаке, легко масштабируется и не требует сложной настройки. Сервис уже открыли для тестирования другими компаниями. Его возможности особенно полезны для e-commerce, банков, стриминговых платформ и онлайн-образования.

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Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. Всего в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.