Платные парковки Анапы принесли в местный бюджет почти 15 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парковка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Средства от оплаты парковок направят в дорожный фонд Анапы

5 марта пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что от платных парковок в городской бюджет поступило более 14,8 млн рублей. Эти средства направят в дорожный фонд.

Сейчас платные парковочные пространства есть в курортной зоне, в районе рынков «Центрального» и на улице Промышленной. Также готовится к запуску городская парковочная зона, которая охватит более 20 улиц. 

Центр и Фестивальный:

По данным администрации, парковки в зоне работ по ликвидации ЧС — на Пионерском проспекте, в Витязево и Благовещенской — пока останутся бесплатными. Отметим, что изначально власти Анапы сделали все муниципальные парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута. Однако с января такие остались только в зоне ЧС.

Напомним, что в конце ноября 2024 года в Анапе ввели абонементы на парковку стоимостью 6,2 тыс. рублей в год. В пресс-службе мэрии рассказали, что жители, имеющие прописку, оформили свыше 1,3 тыс. таких абонементов. Иногородние граждане смогут приобрести их за 18,9 тыс. рублей в год. Для туристов власти разработали временные тарифы в зависимости от продолжительности отдыха. Без абонемента стоимость парковки составляет 40 рублей в час.

Как писали Юга.ру, власти Сочи временно отменили платные парковки в одном из районов по требованию жителей.

Автомобили Анапа Деньги парковки Транспорт

Новости

Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют. Туроператоры несут убытки и просят поддержку от государства
В военном госпитале Краснодара ставят фиктивные диагнозы и берут миллионные взятки
Платные парковки Анапы принесли в местный бюджет почти 15 млн рублей
Губернатор Ставрополья устроил опрос в телеграм-канале о запуске салюта 9 мая
На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина. Эколог считает, что они могли погибнуть из-за анапского мазута
В Краснодаре не работает 18 светофоров. Что случилось?

Лента новостей

Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт
Вчера, 15:45
Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт
Операторы краснодарского колл-центра вспоминают смешное из своих будней
На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина
Сегодня, 13:33
На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина
Эколог считает, что они могли погибнуть из-за анапского мазута
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка
4 марта, 14:36
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка
Где именно?

Реклама на сайте