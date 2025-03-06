Платные парковки Анапы принесли в местный бюджет почти 15 млн рублей

5 марта пресс-служба мэрии Анапы сообщила , что от платных парковок в городской бюджет поступило более 14,8 млн рублей. Эти средства направят в дорожный фонд. Сейчас платные парковочные пространства есть в курортной зоне, в районе рынков «Центрального» и на улице Промышленной. Также готовится к запуску городская парковочная зона, которая охватит более 20 улиц.

По данным администрации, парковки в зоне работ по ликвидации ЧС — на Пионерском проспекте, в Витязево и Благовещенской — пока останутся бесплатными. Отметим, что изначально власти Анапы сделали все муниципальные парковки бесплатными на время очистки пляжей от мазута. Однако с января такие остались только в зоне ЧС.



Напомним, что в конце ноября 2024 года в Анапе ввели абонементы на парковку стоимостью 6,2 тыс. рублей в год. В пресс-службе мэрии рассказали, что жители, имеющие прописку, оформили свыше 1,3 тыс. таких абонементов. Иногородние граждане смогут приобрести их за 18,9 тыс. рублей в год. Для туристов власти разработали временные тарифы в зависимости от продолжительности отдыха. Без абонемента стоимость парковки составляет 40 рублей в час.