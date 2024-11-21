Власти Анапы 1 декабря откроют более 2 тыс. платных парковок. Для жителей и туристов введут годовые абонементы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Анапе с 1 декабря заработает система платных парковок. Тариф составит 40 рублей в час

18 ноября мэрия Анапы сообщила, что с 1 декабря в городе начнут действовать платные парковки. Они будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера. Стоимость составит 40 рублей в час.

Всего предусмотрено около 5,7 тыс. парковочных мест, из которых платных — 2,2 тыс. Последние охватят всю центральную и курортную части города.

Читайте также:

Для местного населения, имеющего прописку, предусмотрен абонемент стоимостью 6,2 тыс. рублей в год (17 рублей в сутки или 510 рублей в месяц). Иногородние граждане смогут приобрести годовой абонемент за 18,9 тыс. рублей (52 рубля в сутки или 1 тыс. 560 рублей в месяц). Кроме этого, для туристов власти разработали временные тарифы в зависимости от продолжительности отдыха.

Все платные парковки отмечены на специальной карте. За нарушения правил парковки предусмотрен штраф 3 тыс. рублей.

Напомним, первые платные муниципальные парковки в Анапе должны были начать работать еще с августа.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года. 

Автомобили Анапа Город Деньги Дороги Курорты и туризм парковки Транспорт

Новости

Жители Краснодара смогут увидеть в небе стыковку космического корабля
В Краснодаре кофеен в два раза больше, чем в Ростове-на-Дону
На побережье Краснодарского края прогнозируют сильный ветер. Повторится ли «шторм века»?
Власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок
Цветы, время на себя или уборка? Узнали, какие подарки краснодарки хотят получить в День матери
Власти Анапы 1 декабря откроют более 2 тыс. платных парковок. Для жителей и туристов введут годовые абонементы

Лента новостей

«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
Сегодня, 10:00
«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
Обзор краснодарских секонд-хендов
Выиграть автомобиль и без суеты накрыть новогодний стол смогут жители Краснодарского края
Сегодня, 09:30 Реклама
Выиграть автомобиль и без суеты накрыть новогодний стол смогут жители Краснодарского края
Штурм парламента и отставка президента
Вчера, 10:00
Штурм парламента и отставка президента
Как экспансия российского капитала привела к политическому кризису в Абхазии

Реклама на сайте