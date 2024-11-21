Власти Анапы 1 декабря откроют более 2 тыс. платных парковок. Для жителей и туристов введут годовые абонементы
В Анапе с 1 декабря заработает система платных парковок. Тариф составит 40 рублей в час
18 ноября мэрия Анапы сообщила, что с 1 декабря в городе начнут действовать платные парковки. Они будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера. Стоимость составит 40 рублей в час.
Всего предусмотрено около 5,7 тыс. парковочных мест, из которых платных — 2,2 тыс. Последние охватят всю центральную и курортную части города.
Для местного населения, имеющего прописку, предусмотрен абонемент стоимостью 6,2 тыс. рублей в год (17 рублей в сутки или 510 рублей в месяц). Иногородние граждане смогут приобрести годовой абонемент за 18,9 тыс. рублей (52 рубля в сутки или 1 тыс. 560 рублей в месяц). Кроме этого, для туристов власти разработали временные тарифы в зависимости от продолжительности отдыха.
Все платные парковки отмечены на специальной карте. За нарушения правил парковки предусмотрен штраф 3 тыс. рублей.
Напомним, первые платные муниципальные парковки в Анапе должны были начать работать еще с августа.
Как писали Юга.ру, жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки с начала 2024 года.