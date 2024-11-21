Власти Анапы 1 декабря откроют более 2 тыс. платных парковок. Для жителей и туристов введут годовые абонементы

В Анапе с 1 декабря заработает система платных парковок. Тариф составит 40 рублей в час

18 ноября мэрия Анапы сообщила, что с 1 декабря в городе начнут действовать платные парковки. Они будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера. Стоимость составит 40 рублей в час. Всего предусмотрено около 5,7 тыс. парковочных мест, из которых платных — 2,2 тыс. Последние охватят всю центральную и курортную части города.

Для местного населения, имеющего прописку, предусмотрен абонемент стоимостью 6,2 тыс. рублей в год (17 рублей в сутки или 510 рублей в месяц). Иногородние граждане смогут приобрести годовой абонемент за 18,9 тыс. рублей (52 рубля в сутки или 1 тыс. 560 рублей в месяц). Кроме этого, для туристов власти разработали временные тарифы в зависимости от продолжительности отдыха. Все платные парковки отмечены на специальной карте. За нарушения правил парковки предусмотрен штраф 3 тыс. рублей. Напомним, первые платные муниципальные парковки в Анапе должны были начать работать еще с августа.