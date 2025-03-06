Краснодарцев приглашают на лекцию о Софье Ковалевской и ее сестре Анне

Краснодарский край

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  • Кадр из видео «Софья Ковалевская. Первая в мире женщина-профессор математики» © Скриншот видео с Rutube-канала «Аргументы и Факты – aif.ru»
    Кадр из видео «Софья Ковалевская. Первая в мире женщина-профессор математики» © Скриншот видео с Rutube-канала «Аргументы и Факты – aif.ru»

Антрополог расскажет о биографиях двух блестящих женщин XIX века (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 7 марта лекцию «Женские судьбы XIX века: про Софью Ковалевскую и ее сестру Анну». Встречу проводит антрополог и архивист, экскурсовод и автор блога «Вкусно и (не) грустно» Дмитрий Фоломеев.

Одна из дочерей генерал-лейтенанта артиллерии Василия Корвин-Круковского стала первой в мировой историей девушкой, получившей статус доктора математики, вторая — революционеркой и участницей Парижской коммуны. Обе внесли вклад в борьбу за права женщин.

Как женщины изменили искусство ХХ века:

«Поговорим подробно о биографиях двух блестящих женщин XIX века — Софье и Анне Корвин-Круковских. Их жизни сложатся очень по разному, и я с огромным удовольствием расскажу вам о бедах, счастье, науке и революции. Ну, знаете — о «женских штучках», — рассказал Фоломеев.

Начало лекции в 19:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, Литературный музей Кубани анонсировал на 8 марта лекцию «Женщины-богатырши в русской литературе».

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