Краснодарцев приглашают на лекцию о Софье Ковалевской и ее сестре Анне

Антрополог расскажет о биографиях двух блестящих женщин XIX века (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 7 марта лекцию «Женские судьбы XIX века: про Софью Ковалевскую и ее сестру Анну». Встречу проводит антрополог и архивист, экскурсовод и автор блога «Вкусно и (не) грустно» Дмитрий Фоломеев.

Одна из дочерей генерал-лейтенанта артиллерии Василия Корвин-Круковского стала первой в мировой историей девушкой, получившей статус доктора математики, вторая — революционеркой и участницей Парижской коммуны. Обе внесли вклад в борьбу за права женщин.