Как женщины изменили искусство ХХ века. Краснодарцев приглашают на лекцию «Она — художник»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 7 марта пройдет лекция, посвященная судьбам женщин, которые оставили свой след в искусстве (12+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Она — художник». Встречу 7 марта проведет главный редактор культурного медиа «*альт» Альвина Саркисова.

Программа:

  • как раньше можно было стать художницей и что этому мешало;
  • насколько хуже рисуют женщины в сравнении с мужчинами;
  • как женщины изменили искусство ХХ века;
  • как насилие сподвигло художниц на рисование;
  • почему дамы не подписывали работы своими именами;
  • почему именно Фрида Кало так известна во всем мире.

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«Очень сложно бывает вспомнить женщин в искусстве по ту сторону холста — творцов, что наравне с мужчинами создавали картины и рассуждали красками. Вдохновимся особой эстетикой и их судьбами», — приглашают организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, Литературный музей Кубани анонсировал на 8 марта лекцию «Женщины-богатырши в русской литературе».

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