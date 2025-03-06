Как женщины изменили искусство ХХ века. Краснодарцев приглашают на лекцию «Она — художник»
В Краснодаре 7 марта пройдет лекция, посвященная судьбам женщин, которые оставили свой след в искусстве (12+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Она — художник». Встречу 7 марта проведет главный редактор культурного медиа «*альт» Альвина Саркисова.
Программа:
- как раньше можно было стать художницей и что этому мешало;
- насколько хуже рисуют женщины в сравнении с мужчинами;
- как женщины изменили искусство ХХ века;
- как насилие сподвигло художниц на рисование;
- почему дамы не подписывали работы своими именами;
- почему именно Фрида Кало так известна во всем мире.
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«Очень сложно бывает вспомнить женщин в искусстве по ту сторону холста — творцов, что наравне с мужчинами создавали картины и рассуждали красками. Вдохновимся особой эстетикой и их судьбами», — приглашают организаторы.
Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, Литературный музей Кубани анонсировал на 8 марта лекцию «Женщины-богатырши в русской литературе».