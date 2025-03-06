Как женщины изменили искусство ХХ века. Краснодарцев приглашают на лекцию «Она — художник»

В Краснодаре 7 марта пройдет лекция, посвященная судьбам женщин, которые оставили свой след в искусстве (12+)

«Очень сложно бывает вспомнить женщин в искусстве по ту сторону холста — творцов, что наравне с мужчинами создавали картины и рассуждали красками. Вдохновимся особой эстетикой и их судьбами», — приглашают организаторы.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.