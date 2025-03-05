В Краснодаре пройдет лекция, посвященная творчеству феминистки Вирджинии Вулф

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Вита и Вирджиния» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinematube»
    Кадр из трейлера к фильму «Вита и Вирджиния» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinematube»

Участники поговорят о репрезентации женщины в мировой литературе (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 6 марта лекцию «Женщина в модернизме: романы Вирджинии Вулф».

На встрече участники познакомятся с эссе «Своя комната» и романом «На маяк», а также обсудят взаимодействие биографического и мифологического в творчестве писательницы.

Масоны, колдуны, медиумы:

«В центре нашего внимания будет великая женщина эпохи модернизма Вирджиния Вулф. Ей удалось совместить джойсковскую техничность письма и женский интуитивный взгляд на мир. Поэтому каждый ее роман — это поэма в прозе», — рассказали организаторы.

Вирджиния Вулф — одна из центральных фигур феминизма в 1970-х годах. Ее работы привлекли большое внимание и получили широкое освещение в различных кругах. Произведения Вулф широко известны во всем мире и переведены на больше 50 языков.

Встречу проведут филологи Вера Ткаченко и Елена Хомухина.

Начало лекции в 19:00 по улице Северной, 279. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, Литературный музей Кубани анонсировал на 8 марта лекцию «Женщины-богатырши в русской литературе».

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