В Геленджике продлят терренкур «Маркотх» к концу 2025 года

Протяженность второй части маршрута терренкура «Маркотх» в Геленджике составит 16 км

3 марта глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что на курорте планируют благоустроить вторую очередь терренкура «Маркотх». Ее протяженность составит 16 км.



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Также в Геленджике обсудили создание малого «православного» терренкура протяженностью 4 км. Он будет расположен между канатными дорогами.



Напомним, что первую очередь терренкура «Маркотх» протяженностью 4 км с беседками и смотровыми площадками открыли в начале марта 2024 года.

Терренкур — метод санаторно-курортного лечения. Он предусматривает дозированные физические нагрузки в виде пеших прогулок и восхождений в гористой местности по размеченным маршрутам.