В Геленджике продлят терренкур «Маркотх» к концу 2025 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Протяженность второй части маршрута терренкура «Маркотх» в Геленджике составит 16 км

3 марта глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что на курорте планируют благоустроить вторую очередь терренкура «Маркотх». Ее протяженность составит 16 км. 

Завершить работы власти хотят до конца 2025 года.

Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик:

Также в Геленджике обсудили создание малого «православного» терренкура протяженностью 4 км. Он будет расположен между канатными дорогами.

Напомним, что первую очередь терренкура «Маркотх» протяженностью 4 км с беседками и смотровыми площадками открыли в начале марта 2024 года.

Терренкур — метод санаторно-курортного лечения. Он предусматривает дозированные физические нагрузки в виде пеших прогулок и восхождений в гористой местности по размеченным маршрутам.

Как писали Юга.ру, вход в сафари-парк Геленджика на 2 дня станет бесплатным для женщин.

Благоустройство Геленджик Курорты и туризм Парки

Новости

В Геленджике продлят терренкур «Маркотх» к концу 2025 года
В двух городах Ростовской области 9 мая пройдут парады. Где еще?
«По естественным причинам». Власти приостановили проектирование курорта «Новая Анапа»
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка. Где именно?
Власти Краснодара снова пообещали новую спортплощадку на месте бывшего недостроя в Юбилейном микрорайоне
«Один плавится и течет, другой лежит комками». На пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута

Лента новостей

Как в Краснодаре весну встречали
Вчера, 15:33 Реклама
Как в Краснодаре весну встречали
Блины, бои подушками и хороводы
«Один плавится и течет, другой лежит комками»
Сегодня, 12:33
«Один плавится и течет, другой лежит комками»
На пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута
В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены
Сегодня, 11:34
В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены

Реклама на сайте